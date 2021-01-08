بايدن رئيساً.. وترامب ينهي ولايته «الغوغائية»

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واشنطن - الوكالات: صدق الكونغرس الأميركي في جلسة مشتركة لمجلسيه صباح امس على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية. وقد توقفت الجلسة مساء امس لساعات بسبب اقتحام انصار الرئيس دونالد ترامب لها.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس موافقة الكونغرس على نتائج اصوات المجمع الانتخابي ما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير. وصوت اغلب اعضاء مجلس النواب الأميركي صباح امس برفض اعتراض حلفاء الرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز الديموقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة في محاولة اخيرة اما لالغاء فوز بايدن او تأجيل المصادقة عليه. وأتى رفض مجلس النواب لهذا الاجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه ايضا.

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيانا هو الأول بعد مصادقة الكونغرس الأميركي على فوز منافسه الديمقراطي بأصوات المجمع الانتخابي ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية. وقال ترامب في بيان نشره على صفحته بفيسبوك «رغم انني اختلف كليا مع نتيجة الانتخابات والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من يناير». وتابع ترامب قائلا «قلت دائما بأننا سنستمر بقتالنا لضمان ان الأصوات القانونية فقط سيتم احتسابها في الوقت الذي يمثل هذا نهاية اعظم فترة رئاسية اولى في تاريخ الرئاسة هذه هي البداية فقط في قتالنا لجعل اميركا عظيمة مجددا».

في المقابل اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اقتحام انصار الرئيس دونالد ترامب لمقر الكونغرس اعتداء على الشعب وعلى الديمقراطية وعلى من يحميها وعلى اقدس المؤسسات الأميركية. جاء ذلك في كلمة وجهها اليوم للشعب الأميركي امس تعليقا على اقتحام انصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس. وقال بايدن ان هذا اعتداء على ممثلي الشعب الذين ادوا القسم لحماية المصلحة العامة ويشكلون قلب الديمقراطية، مضيفا ان مشاهد الفوضى التي ظهرت خلال الاعتداء على المبنى «لا تعكس اميركا الحقيقية». وشدد الرئيس المنتخب على وجوب انتهاء اعمال الفوضى فورا، مطالبا الجميع بالانسحاب من الكونغرس والسماح للديمقراطية بأن تأخذ مجراها. وعبر بايدن عن صدمته الكبيرة «لوصول اميركا رمز الديمقراطية الى هذا الوضع»، معتبرا ان من قام بهذه الأفعال هم «متطرفون خارجون عن القانون».

وأدت اعمال العنف الى مقتل امرأة برصاص الشرطة و3 آخرين واعتقال 52 شخصا في حين تعرضت نوافذ المبنى العريق للتحطيم. واندلعت الفوضى بعد تكرار ترمب انتقاداته لنتائج الانتخابات امام آلاف المتظاهرين المحتشدين الذين دعاهم الى واشنطن وبعد اكثر من ست ساعات من العنف استأنف المشرعون جلستهم، وصادقوا على فوز بايدن، بعد ان اثار الهجوم قلق بعض الجمهوريين، ولم يتم تقديم الطعون بالتالي الا ضد تصويتي اريزونا وبنسلفانيا، غير ان المحاولتين خسرتا بشكل ساحق. وفي مجلس الشيوخ استهل بنس الجلسة بالتنديد بـ«أعمال العنف» التي شهدها مقر الكونغرس، والتعبير عن اسفه لهذا «اليوم المظلم» وقال بنس «حتى بعد اعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، ها هم اولاء ممثلو الشعب الأميركي المنتخبون يجتمعون مرة اخرى في اليوم نفسه للدفاع عن الدستور».

وشدد زعيم الأكثرية الجمهورية ميتش ماكونيل، على ان المجلس «لن يتم ترهيبه». وأضاف «لقد حاولوا تعطيل ديموقراطيتنا وفشلوا» فيما قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ان ما جرى نتيجة «كلمات وأكاذيب» ترامب.

بدورها نددت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بـ«الاعتداء على الديموقراطية». وأضافت بيلوسي «الى من حاولوا صرف انتباهنا عن مسؤوليتنا: لقد فشلتم. والى من شاركوا في تدنيس معبد ديموقراطيتنا: العدالة ستتحقق».

