مجلس «النواب» يتعهد بالتحقيق.. وعمدة واشنطن تفرض «الطوارئ»

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واشنطن - الوكالات: تعهد مشرعون باجراء تحقيق في كيفية تعامل الشرطة الأميركية حول مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) مع الاختراق العنيف الذي حدث الأربعاء، في المبنى، متسائلين عما اذا كان عدم الاستعداد قد سمح للحشود باحتلال المبنى وتخريبه.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأميركية واشنطن، روبرت كونتي ان اربعة اشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة اصيبت بالرصاص، وثلاثة اشخاص آخرين عانوا من «حالات طوارئ طبية» على علاقة بالاختراق. وقالت الشرطة ان 52 شخصا اعتقلوا حتى مساء الأربعاء بينهم 26 على ارض مبنى الكابيتول. وأضاف كونتي ان 14 شرطيا اصيبوا. واستخدمت الشرطة وأنصار ترامب مواد كيماوية مهيجة خلال احتلالهم لمجمع الكابيتول الذي استمر لساعات قبل ان تتمكن الشرطة من اجلاءهم.

وصرحت زوي لوفغرين، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة لجنة ادارة مجلس النواب، ان الاختراق «يثير مخاوف امنية خطيرة « مضيفة ان لجنتها ستعمل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ لمراجعة تعامل الشرطة واستعدادها مع الحشد العنيف الموالي للرئيس دونالد ترامب، الذي اقتحم مبنى الكابيتول وأجبر المشرعين على الاختباء.

وأجبر الحادث المشرعين على الاختباء تحت مكاتبهم وارتداء اقنعة الغاز بينما حاولت الشرطة دون جدوى تطويق المبنى وتم اطلاق النار على امرأة وقتلها داخل مبنى الكابيتول، وفرضت عمدة واشنطن موريل باوزر حظراً للتجول مساءً في محاولة لاحتواء العنف. وقالت فال ديمينغز، النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، وهي قائدة شرطة سابقة، انه «من الواضح بشكل مؤلم» ان شرطة الكابيتول «لم تكن مستعدة لهذا اليوم اعتقدت بالتأكيد انه كان من الممكن ان يكون لدينا استعراض اقوى للقوة وأنه كان من الممكن اتخاذ خطوات في البداية للتأكد من وجود منطقة مخصصة للمتظاهرين على مسافة آمنة من مبنى الكابيتول». ولاحقا اعلنت عمدة العاصمة الأميركية موريل بورز، تمديد حالة الطوارئ العامة لمدة 15 يوما

ومن المتوقع ان يتنهي امر التمديد الذي اعلنته العمدة التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء، 21 يناير الجاري، وذلك بعد يوم من استلام الرئيس المنتخب مقاليد السلطة في البيت الأبيض.

