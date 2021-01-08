أوباما وكلينتون وبوش: سلوك يليق بـ«جمهوريات الموز»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: ندد 3 رؤساء اميركيين سابقين باقتحام انصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب امس مبنى الكونغرس لوقف جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. واعتبر الرؤساء السابقون ما حدث تصرفا «يليق بجمهوريات الموز». وقال الرئيس السابق الديموقراطي باراك اوباما ان اعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول «مخزية» لكنها ليست «مفاجئة».

وقال اوباما في بيان «التاريخ سيتذكر اعمال العنف التي حصلت في الكابيتول، بتحريض من رئيس كذب بلا هوادة بشأن نتيجة الانتخابات، باعتبارها لحظة خزي وعار على بلدنا» وأضاف «سنخدع انفسنا اذا ما قلنا ان ما حدث كان مفاجأة تامة» ملقيا باللوم على قادة الحزب الجمهوري ووسائل الاعلام الموالية لأنهم غالبا ما كانوا غير راغبين في اخبار اتباعهم بحقيقة» ان بايدن حقق فوزا كبيرا بالانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، والتي ما زال ترامب يرفض الاقرار بهزيمته فيها.

من جهته ندد الرئيس الاسبق الديموقراطي بيل كلينتون باقتحام مقر الكونغرس، معتبرا ما حصل «اعتداء غير مسبوق» على المؤسسات الأميركية. وقال كلينتون في بيان «لقد واجهنا اليوم اعتداء غير مسبوق على الكابيتول وعلى دستورنا وعلى بلدنا» معتبرا ان هذا الهجوم غذته «4 سنوات من السياسات المسمومة» والتضليل المتعمد. وشن الرئيس الاسبق الجمهوري جورج دبليو بوش هو الآخر هجوما عنيفا على القادة الجمهوريين الذين اججوا حالة «التمرد» التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء والتي تليق بـ «جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية». وقال بوش في بيان «هكذا يتم الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديموقراطية». وأضاف بوش «لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلة الاحترام التي ظهرت تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية». ومن جهة اخرى ندد وزير الخارجية مايك بومبيو باقتحام مقر الكونغرس، معتبرا ان العنف الانتخابي «لا يمكن التساهل معه» لا في الولايات المتحدة ولا خارجها. وقال بومبيو في تغريدة على تويتر «لقد سافرت الى العديد من الدول وكنت دائما اؤيد حق كل انسان في التظاهر السلمي دفاعا عن معتقداته او قضاياه».

