تيد كروز: عمل إرهابي داخلي

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واشنطن - الوكالات: وجه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، تيد كروز، انتقادات حادة لأعمال الشغب التي وقعت الأربعاء في محيط مبنى الكابيتول وداخله. واعتبر العضو الجمهوري ان اقتحام الكونغرس من قبل عدد من المحتجين وأنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمنع النواب والشيوخ من المصادقة على فوز الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات، «عمل ارهابي داخلي» وقال في بيان امس: لقد شكل الهجوم على مبنى الكابيتول عملاً ارهابياً شنيعاً واعتداء مروعاً على نظامنا الديموقراطي». كما دعا الى تجاوز كل هذا الغضب، قائلاً: يجب ان نجتمع ونتحد لنضع هذا الغضب والانقسام وراءنا.