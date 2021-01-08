حاكم نيويورك: ترامب قام بـ«محاولة انقلاب» فاشلة

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نيويورك - الوكالات: دان حاكم نيويورك اندرو كومو والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، عملية اقتحام مبنى الكابيتول من قبل انصار الرئيس دونالد ترامب، واصفين اياها بأنها محاولة انقلابية اثارها الرئيس. ووصف كومو عملية اقتحام مبنى الكابيتول بأنها «محاولة انقلاب فاشلة بتشجيع من الرئيس ترامب»، مشيرا الى ان «حجر الزاوية الذي تقوم عليه ديموقراطيتنا هو التداول السلمي للسلطة». وقال «يجب ان نسمي الأمور بما هي عليه.. انها محاولة فاشلة للانقلاب. هذا هو الفصل الأخير من ادارة غير كفؤة وقاسية ومثيرة للانقسام. داس (ترامب) على الدستور وسيادة القانون في كل منعطف، لكننا فزنا». وأضاف كومو «لن نسمح لترامب ولداعميه من اعضاء الكونغرس والغوغائيين الخارجين على القانون الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بأن يسرقوا ديموقراطيتنا. نتائج الانتخابات واضحة وسيتم تنفيذ ارادة الشعب الأميركي». بدورها قالت ليتيتيا جيمس في بيان: «محاولة الانقلاب التي بدأها الرئيس المنتهية ولايته عملية مهينة وحقيرة. تحولت الى اعمال عنف اريقت بها الدماء»، مشددة على ان «هذه الأعمال التي تغذيها الأكاذيب ونظريات المؤامرة التي يتبناها ترامب، يجب ادانتها بشكل قاطع من قبل الجميع».