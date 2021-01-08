التعديل 25... بنس ووزراء ترامب يدرسون «عزله»

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واشنطن - الوكالات: كشفت وسائل اعلام اميركية ان وزراء ادارة الرئيس المنصرف دونالد ترامب ناقشوا امكانية تنحيته بعد ان اقتحم مئات من انصاره الكونغرس لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي افضت الى فوز الديموقراطي جو بايدن ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية كبرى هي «سي ان ان» و«سي بي اس» و«ايه بي سي» عن مصادر لم تسمها ان الوزراء بحثوا امكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي.

فقد افادت «سي ان ان» بأن مسؤولين جمهوريين لم تسمهم كشفوا ان عددا من الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعدما اعتبروا ان ترامب اصبح «خارج السيطرة».

بدورها نقلت شبكة «ايه بي سي» عن «مصادر متعددة» ان مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. لكن شبكة «سي بي اس» اكدت ان الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنه لم يتم تقديم «أي شيء رسمي» حتى الآن الى بنس.

يشار الى ان هذا التعديل يسمح لنائب الرئيس وأغلبية اعضاء الحكومة ان يقيلوا الرئيس اذا ما وجدوا انه «غير قادر على تحمل اعباء منصبه».

ويتطلب تفعيله ان تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب. الى ذلك دعا العديد من البرلمانيين وكتاب الأعمدة في كبريات الصحف اليومية الى اللجوء لهذا الخيار الدستوري حتى وان لم يتبق سوى اسبوعين لترمب في البيت الأبيض.

وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة الى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين «دفاعاً عن الديموقراطية». كما اعتبروا في رسالتهم ان الرئيس المنتهية ولايته «غير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبلها».

لكن برلمانيين آخرين اعلنوا انهم بصدد تقديم طلب لمحاكمة ترمب في الكونغرس بهدف عزله، لكن هذه الآلية تستغرق وقتاً ومن غير المرجح ان تنتهي قبل 20 يناير حين يتسلم بايدن مقاليد السلطة.

وقال مسؤول رفيع سابق بالادارة الأميركية ان افعال الرئيس «مشينة بما فيه الكفاية» لعزله حتى مع تبقي ايام قليلة على ولايته الرئاسية، قائلا «اعتقد ان اقتحام الكونغرس صدمة كبيرة للنظام.. فكيف تبقيه اسبوعين آخرين بعد ذلك؟». وكشفت مصادر مطلعة على ما يجري في البيت الأبيض ان الحرس الرئاسي يكثف وجوده بصورة كبيرة ويأتي بالمزيد من عناصره في المناطق المحيطة عقب عملية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مؤيدين للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

في غضون ذلك ذكر موقع «أكسيوس» ان مسؤولين جمهوريين يدرسون عدة خيارات ضد الرئيس دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصريه مبنى الكونغرس في واشنطن.

ومن بين الخيارات المطروحة توجيه اللوم لترامب، او اقالته، او عزله عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور، حسب ما ذكر الموقع نقلا عن مساعدين حاليين وسابقين في البيت الأبيض والحزب الجمهوري.

الى ذلك قدم مات بوتينجر، نائب مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، استقالته وفقا لمصدر مقرب منه وكانت «CNN» قد ذكرت في تقرير سابق انه وبأعقاب ذلك من المتوقع ان يتقدم عدد من مساعدي ترامب استقالاتهم بمن فيهم مستشار الأمن القومي روبرت اوبراين ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، كريس ليدل، اللذان يفكران بذلك.

وقالت صحيفة «ديلي بيست» ان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تدخل طالباً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض تأجيل استقالاتهم لساعات.

في حين، قدمت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ماثيوس، استقالتها، قائلة في بيان «انها شعرت بالانزعاج الشديد لما رأته من عنف»، مضيفة «أمتنا بحاجة الى انتقال سلمي للسلطة».

بدورها تقدمت آن لويد سكرتيرة المناسبات الاجتماعية في البيت الأبيض باستقالتها، جراء اعمال العنف الذي شهدته اروقة الكونغرس. وأفادت شبكة بلومبيرغ بأن الرئيس الجمهوري منع مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بينس من دخول البيت الأبيض.

واعتبر العديد من اعضاء الكونغرس، من ديمقراطيين وجمهوريين، ان ادانة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لما حدث في مبنى الكابيتول غير كافية ولم تكن بالشدة المطلوبة، وفقا لما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

