العالم تحت الصدمة: هذه ليست أميركا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ندد عدد من حلفاء الولايات المتحدة الغربيين باقتحام متظاهرين من انصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن، داعين الى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر «مشاهد صادمة في واشنطن» مضيفاً «نتيجة هذه الانتخابات يجب ان تحترم»، في وقت جدد ترامب رفضه الاقرار بهزيمته.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ان ما حصل في الكابيتول «اعتداء على الديموقراطية الأميركية». وكتب على تويتر «في نظر العالم، تبدو الديموقراطية الأميركية الليلة تحت حصار» وأضاف «هذا هجوم غير مسبوق على الديموقراطية الأميركية ومؤسساتها وعلى سيادة القانون هذه ليست اميركا. يجب احترام نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر بالكامل».

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل في الكابيتول بـ»المشاهد المخزية»، مطالباً بنقل السلطة سلمياً الى بايدن. وقال جونسون على تويتر «مشاهد مخزية في الكونغرس الأميركي. الولايات المتحدة تدعم الديموقراطية في جميع انحاء العالم ومن المهم الآن ان يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة». وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر «الولايات المتحدة تفخر عن حق بديموقراطيتها، ولايمكن ان يكون هناك مبرر لهذه المحاولات العنيفة لاحباط الانتقال القانوني والسليم للسلطة».

وغرد رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن قائلاً «الشعب الايرلندي تربطه علاقة عميقة بالولايات المتحدة توطدت على مدى اجيال عديدة. وأنا اعلم ان الكثيرين مثلي، يتابعون المشاهد التي تتوالى في واشنطن بقلق وفزع كبيرين». لكن وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني ذهب ابعد من ذلك بأن حمل ترمب شخصياً مسؤولية ما يحصل. وقال كوفيني على تويتر «مشاهد مروعة ومحزنة للغاية في واشنطن يجب ان نطلق عليها ما هي عليه: اعتداء متعمد على الديموقراطية من قبل رئيس حالي وأنصاره، في محاولة لالغاء انتخابات حرة ونزيهة!» مضيفاً «العالم يراقب! نأمل في استعادة الهدوء».

وفي برلين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس انصار ترمب الى «التوقف عن الدوس على الديموقراطية» وكتب ماس على تويتر «على ترمب وأنصاره ان يقبلوا في نهاية المطاف بقرار الناخبين الأميركيين وأن يتوقفوا عن الدوس على الديموقراطية» وأضاف «أعداء الديموقراطية سيسعدون برؤية هذه الصور المروعة من واشنطن» محذراً من ان «الخطاب التحريضي يتحول الى اعمال عنف».

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، امس ان الاحتجاجات التي حدثت امام مبنى الكونغرس، لا تعكس الوجه الحقيقي للولايات المتحدة. وأوضح ماكرون في تغريدة على تويتر، ان الديمقراطية الأمريكية، تعد من اعرق الديمقراطيات في العالم، وأن ما قام به مناصرو ترامب يسيء بالفكر الديمقراطي العالمي. وأكد ماكرون وقوف بلاده دائما بجانب استقلالية الشعب الأمريكي، وأن باريس ترى واشنطن رمزا للديمقراطية.

بدورها، وصفت رئيسة الوزراء النرويجية ارنا سولبرغ اقتحام الكابيتول بأنه «هجوم غير مقبول بتاتا على الديمقراطية في الولايات المتحدة»، وحملت الرئيس ترامب المسؤولية عن وقف هذا الأمر. وفي انقرة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية، ابراهيم قالن، انهم يتابعون بقلق ما تشهده الولايات المتحدة، والأمر ذاته جاء في بيان لوزارة الخارجية التركية.

