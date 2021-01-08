«QAnon» و«انتفيا» تتقاذفان «ذي القرنين» ونظريات المؤامرة

عربيات ودوليات

خطف اثنان من المتظاهرين امس في واشنطن الأضواء، احدهما التقطت له صور عدة، ظهر فيها بقرني جاموس على رأسه، وهو جيك انجلي المعروف للاعلام الأميركي كواحد من مشاهير «الفوضويين» المؤمنين بما ابتدعه اليمين المتطرف قبل 3 سنوات كنظرية سموها «QAnon» ومستندة الى تصورات افتراضية.

وملخص النظرية هو وجود خطة سرية «تتزعمها الدولة العميقة في الولايات المتحدة ضد الرئيس دونالد ترمب وأنصاره» طبقا لما طالعته «العربية. نت» في مواقع اعلامية اميركية موثوقة عن «ذو القرنين» كما عن نظرية «كيو انون» في موقع Wikipedia الوارد فيه ان «FBI» يعتبرها مصدرا محتملا للارهاب المحلي.

في المقابل روج بعض انصار ترامب نظرة مؤامرة حول «ذي القرنين» وروج البعض صورا للرجل خلال مظاهرات حركة «أنتيفا» اليسارية كتدليل على انه عنصر تخريبي يحاول تشويه صورة انصار ترامب. وغرد لين وود، المحامي الذي يقف وراء العديد من الدعاوى القضائية التي تسعى لالغاء نتائج الانتخابات، صور الاقتحام الى جانب صور لرجلين من النازيين الجدد الأميركيين سيئ السمعة، مدعيا ان الصور عرضت «أدلة فوتوغرافية لاجدال فيها على ان منظمة انتيفا هي من اقتحمت الكونغرس بعنف اليوم». كما كتب مارك بيرنز، المذيع بالتليفزيون، وهو احد مؤيدي ترامب منذ فترة طويلة: «هذا ليس من مؤيدي ترامب... هذا هجوم انتيفا»، ونشر صورة من لاقتحام احد اتباع نظرية المؤامرة في اميركا والتي تعرف باسم «كيو انون».

أما جيك انجلي الذي ملأ جسمه بوشوم متنوعة الأشكال والألوان، وفقا لصور يبدو فيها عاري الصدر ومطلي الوجه بألوان العلم الأميركي، مع قرنيه الشهيرين وهو «زيه» الاحتجاجي الخاص، فقد كان في مقدمة من حطموا نوافذ في الكونغرس تسللوا منها الى داخله. الا ان انجلي الذي يبدو انه تزعم «الحملة» على الكابيتول «غضب حين لم ير ايا من اعضاء مجلس الشيوخ» الذين غادروا قبل وصول المتظاهرين اليهم. وكان «ذو القرنين» ذكر العام الماضي في مقابلة اجرتها معه صحيفة»The Arizona Republic» الصادرة في مدينة فينيكس عاصمة ولاية اريزونا انه يعتمر قبعة من الفرو، ويطلي وجهه ويمزق بنطلونه «فقط للفت الانتباه».

