يوفنتوس حسم «كلاسيكو» إيطاليا

دوليه

ضرب يوفنتوس ثلاثة عصافير بحجر واحد بفوزه على مضيفه ميلان 3-1 أول من أمس في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي، التي شهدت أيضاً خسارة فريق المدينة الآخر إنتر أمام مضيفه سمبدوريا 1-2.

وحقق يوفنتوس بفوزه ثلاثة أهداف، إذ انتصر في «كلاسيكو» إيطاليا، واقترب من فرق المقدمة، وأصبح أول فريق يذيق ميلان طعم الخسارة الموسم الحالي. وسجل فيديريكو كييزا (18 و62) والأميركي ويستون ماكيني (76) اهداف يوفنتوس ودافيد كالابريا (41) لميلان.وحافظ ميلان على الصدارة رغم الخسارة بـ37 نقطة فيما أصبح يوفنتوس رابعاً بـ30 نقطة.

وهي الخسارة الأولى لميلان في البطولة منذ الثامن من مارس الماضي حين سقط امام جنوى 1-2 قبل فترة توقف البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ خاض 27 مباراة قبل اليوم في الدوري المحلي فاز في 20 وتعادل في 7.

وجاءت بداية المباراة نارية كاد الضيوف يفتتحون التسجيل في الثواني الأولى، عبر الأرجنتيني باولو ديبالا، لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع سيمون كيار ليمتص قوتها وتتهادى امام الحارس جيانلويجي دوناروما (1). وتصدى الأوروغوياني رودريغو بينتانكور بجسده لتسديدة الإسباني سامو كاستياخو المتجهة نحو المرمى (7). وناب القائم عن دوناروما في ابعاد تسديدة صاروخية من كييزا (15). وافتتح يوفنتوس التسجيل بعد تبادل التمرير بين كييزا وديبالا مرر الأخير على اثرها كرة خلفية رائعة واختتمها الأول بتسديدة بيمينه في الجهة العكسية بعيدا عن متناول دوناروما (18). واعاد ميلان المباراة إلى نقطة البداية بتسجيل هدف التعادل، بعد تمريرة عرضية من لياو لكالابريا الذي استقبلها من على مشارف منطقة الجزاء بتسديدة «على الطاير» في الزاوية العليا على يسار تشيزني (41).

واستهل ميلان الشوط الثاني بهجوم ضاغط على مرمى «السيدة العجوز» وكاد يتقدم في الدقيقة 48 عبر البرتغالي ديوغو دالوت ابعدها تشيزني بنجاح. واستعاد يوفنتوس التقدم بهدف كييزا الثاني من تسديدة بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء اثر تمريرة من ديبالا (62). واجرى مدرب الضيوف أندريا بيرلو اللاعب السابق في صفوف الفريقين تبديلين بعد دقيقة واحدة حيث اشرك السويدي ديان كولوسفيكسي وماكيني بدلا من ديبالا وكييزا فساهم البديلان كما سلفهما بتسجيل الهدف الثالث (76) بعدما مرر الأول كرة عرضية للثاني الذي اودعها الشباك، اثر إهدراه فرصة سانحة قبل خمس دقائق من مسافة قريبة لكن دوناروما انقض على كرته ببراعة (71). وتعرض إنتر ميلان لخسارة مفاجئة أمام سمبدوريا 1-2، ليتجمّد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع سمبدوريا رصيده إلى 20 نقطة في المركز 11.

وحقق روماً فوزاً مهماً بتغلبه على مضيفه كروتوني 3-1. وسقط نابولي للمرة الأولى على ارضه في ملعب دييغو ارماندو مارادونا بخسارته أمام ضيفه سبيتسيا المتواضع والمنقوص عدديا 1-2.

وفي بقية المباريات خسر كالياري امام بينيفينتو1-2، فيما فاز أتالانتا على بارما بثلاثية نظيفة، وساسوولو على جنوى ولاتسيو على فيورنتينا بنتيجة واحدة 2-1، كما تعادل تورينو مع فيرونا بهدف لمثله، وبولونيا مع اودينيزي 2-2.

