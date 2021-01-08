برشلونة صعد إلى الثالث

دوليه

عاد برشلونة بفوز ثمين من ملعب مستضيفه أتلتيك بلباو 3-2 أول من أمس في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية في الدوري الإسباني وارتقى للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما توقف رصيد بلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع. وتقدم بلباو في الدقيقة الثالثة عن طريق إينياكي ويليامز، لكن سرعان ما استعاد فريق المدرب الهولندي رونالد كومان زمام الأمور، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق الصاعد بيدري (14).وفي الدقيقة 38، نجح النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف التقدم للـ»بلاوغرانا» بعد تمريرة خلفية متقنة من بيدري. وفي الشوط الثاني، أحكم برشلونة سيطرته علي مجريات اللعب بفضل تألق الثنائي بيدري-ميسي، خصوصاً مع ظهور عودة الروح إلى الأرجنتيني الذي لم يكن في مستواه مؤخرا. ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بفضل تمريرة حاسمة من الفرنسي أنطوان غريزمان (62). ورغم تراجع أداء بلباو، نجح الفريق في العودة إلى أجواء المباراة، وتمكن إيكر مونيان من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.