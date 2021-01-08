تعثر بوكيتينو في مباراته الأولى مع سان جرمان

دوليه

تعثر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في أول امتحان له مع نادي باريس سان جرمان حين تعادل 1-1 مع سانت إتيان في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي، التي شهدت انفرداً في الصدارة لنادي ليون بفوزه 3-2 على لنس، وخسارة مفاجئة لليل أمام أنجيه 2-1.

وتخلف سان جرمان بثلاث نقاط عن المتصدر، بعدما افتتح سانت إتيان التسجيل مستغلاً خطأ من دفاع فريق العاصمة، عندما وصلت الكرة إلى اللاعب رومان هاموما الذي أسكن الكرة في الشباك (19).لكن سان جرمان لم ينتظر أكثر من ثلاث دقائق لتعديل النتيجة عن طريق الإيطالي مويس كين الذي تلقى تمريرة في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو فيراتي ليضع الكرة سهلة في المرمى (22).وبعدما ارتطمت رأسية لمهاجم سانت إتيان الغابوني دينيس بوانغا بالعارضة في الدقيقة 70، أضاع كين فرصة التقدم حين سدد كرة من أمام المرمى، اعتلت العارضة (71).وسنحت فرصة للأرجنتيني أنخل دي ماريا، حين سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمكن الحارس من صدها ببراعة (76). وبالتالي بات سان جرمان ثانياً بـ36 نقطة، خلف ليون الذي رفع رصيده إلى 39.

وعزز ليون صدارته إثر فوزه الثمين على لنس، بهدفي الهولندي ممفيس ديباي (39 و52)، واخر لستيفان فورتيس من الرأس الأخضر خطأ في مرماه، فيما سجل هدفي لنس فلوريان سوتوكا (56) والمالي شيخ دوكوري (90).وفي نتيجة مفاجئة، سقط ليل أمام ضيفه أنجيه 2-1، ليتجمد رصيد الفريق الشمالي عند 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن سان جرمان، فيما رفع أنجيه رصيده إلى 30 نقطة سابعاً.ورفع رين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع قريباً من فرق المقدمة.من جهة أخرى، حقق موناكو فوزاً عريضاً 5-2 على لوريان.

ورفع موناكو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد لوريان عند النقطة 12 في المركز التاسع عشر.من جهة أخرى، نجح مارسيليا في تحقيق الفوز على مونبلييه بهدفين لهدف.

