الأبيض والأصفر الأقرب إلى النهائي

محلية

يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لكأس ولي العهد عندما يلتقي الكويت حامل اللقب مع برقان في 07:30 مساءً على ستاد صباح السالم، ويسبقها مواجهة القادسية مع التضامن في 04:15 على ستاد الصداقة والسلام ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة. ويبدو الأبيض والأصفر مرشحان فوق العادة لبلوغ المباراة النهائية التي ستقام الثلاثاء المقبل قياساً على مستوى الفريقين وتاريخهما في البطولة حيث يحمل الأصفر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بـ 9 ألقاب مقابل 8 للكويت، علماً بأن العربي حقق اللقب 7 مرات والسالمية مرتين وكاظمة مرة واحدة، كما سيطر الكويت والقادسية على معظم البطولات المحلية في السنوات الأخيرة ويضم الفريقان أبرز النجوم المحليين.

في المباراة الأولى، يريد الكريت رد الاعتبار من برقان الذي هزمه 2-1 في الجولة الأخيرة من دوري التصنيف في مباراة لعبها الأبيض بالصف الثاني بينما احتاج فيها برقان للفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل. ومع أن برقان الذي يقوده الكرواتي برونو سيكليتش فشل في البقاء مع العشرة الكبار إلا أن الفريق يقدم عروضاً قوية لعل أبرزها نجاحه في إقصاء النصر صاحب المركز الثاني في دوري التصنيف من الدور التمهيدي للمسابقة بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، ثم تفوقه على الفحيحيل في الدور ربع النهائي 3-1.

في المقابل، جنبت القرعة الكويت خوض الدور التمهيدي كونه حامل اللقب، قبل أن يتخطى عقبة الساحل بهدفين نظيفين في دور الثمانية. ورغم تغيير الجهاز الفني للأبيض بإقاة الهولندي رود كرول وتولي الوطني محمد عبدالله المهمة إلا أن الفريق لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، لكنه يظل المرشح الأبرز للتتويج باللقب قياساً على الأسماء الكبيرة التي يضمها في صفوفه.

وفي المباراة الثانية، يطمح القادسية لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تخطيه غريمه التقليدي العربي في دور الثمانية بالفوز عليه بهدف دون رد، وكان قبلها هزم الصليبخات في الدور التمهيدي برباعية نظيفة. أما التضامن فحقق مفاجأة كبيرة بتغلبه على السالمية في الدور التمهيدي ثم تجاوز الجهراء في دور الثمانية. ومع أن التضامن الذي يقوده الوطني جمال القبندي تراجع كثيراً في الجولات الأخيرة من دوري التصنيف إلا أن نتائجه في كأس ولي العهد منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خصوصاً الفوز على السالمية بعد أيام قليلة من الخسارة الكبيرة بالتسعة في الدوري. وتواجه القادسية مع التضامن في الجولة الأولى من دوري التصنيف وانتهت المباراة يومها بفوز صعب على للأصفر بنتيجة 3-2، الأمر الذي سيضعه مدرب القادسية الإسباني بابلو فرانكو في حسبانه.

