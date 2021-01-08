«الشباب» و«الكرة» يوقعان وثيقة تنفيذ «أكاديمية حكام المستقبل»

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وقع وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الربيع وثيقة تنفيذ أولوية «أكاديمية حكام المستقبل لكرة القدم» مع اتحاد اللعبة، وهي أكاديمية تعمل على اعداد جيل واعد من الحكام في جميع مجالات لعبة كرة القدم مبنية على أسس علمية وقواعد عملية.

وحضر توقيع الوثيقة الى جانب الربيع نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد عقلة والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي.

وقال الربيع في بيان صحافي امس ان الأولوية تأتي مساندة للمشروع التطويري «ملاعبنا» المدرج في الخطة الإنمائية للدولة وضمن مشاريع السياسة الوطنية للشباب والتي أقرها مجلس الوزراء في إطار إنجاز المشاريع والبرامج التي ترتبط برؤية الكويت الجديدة 2035.

واشار الى أن الأولوية تهدف لرفع عدد الحكام الكويتيين على المستوى المحلي والآسيوي والعالمي في جميع مجالات لعبة كرة القدم واحتضان مواهبهم وتطويرها لإعداد حكام شباب صاعدين ليكونوا ضمن حكام النخبة. وبين الربيع أن الاولوية تعمل على تحقيق طموح الشباب الكويتي من خلال مشاركته في المحافل الرياضية الاقليمية والدولية وتمثيل الكويت في جميع المحافل.

وأضاف أنه سيتم عمل مناهج تعليم وتدريب مميزة للحكام الكويتيين تحت إشراف أفضل المحاضرين ومنهاج للأكاديمية وبرنامج معتمد من متخصصين دوليين معترف بهم كما ان مشروع الأكاديمية متاح للشباب من الجنسين ذكور وإناث ليصبحوا حكام المستقبل. وأكد الربيع أن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يتابع هذا المشروع ويدعمه لتحقيق طموح الشباب الكويتي واحتضان مواهبهم وان اهتمامه كان له الأثر الكبير في انجاز هذا المشروع.

من جهته أشاد عقلة وهو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد بجهود الربيع وحرصه على تذليل جميع المعوقات التي تقف في طريق تطوير الرياضة والشباب الرياضي والعمل على إقامة التعاون المستمر بين مكتب وزارة الدولة لشؤون الشباب والاتحادات والجهات المختلفة.

وشدد على حرص الاتحاد على رفع مستوى الحكام، متمنياً أن يسهم هذا البرنامج في تطوير أداء الحكام.

