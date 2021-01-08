اعتماد مواعيد كأس آسيا 2023

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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة امس مواعيد نهائيات كأس آسيا 2023، والتي سوف تقام خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16 يوليو في عشر مدن صينية.

وتشهد النسخة الرابعة والعشرين من البطولة مشاركة 24 منتخباً تتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات الوطنية.

وينتظر أن تواصل النسخة المقبلة من البطولة تحقيق المزيد من الأرقام القياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية عبر المنصات كافة.

وسوف تكون النسخة المقبلة من البطولة الأطول على الإطلاق، حيث تمتد على مدار 31 يوماً، علماً بأن النسخة السابقة في الإمارات 2019 امتدت على مدار 28 يوماً، وهي كانت النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 24 منتخباً بعد توسيعها من 16 منتخباً.

وجاء قرار إقامة البطولة على مدار 31 يوماً، من أجل منح المنتخبات المشاركة المزيد من الوقت للراحة والتعافي، خاصة في ظل تبعات السفر بين المدن العشر المختلفة في الصين. وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: «تواصل بطولة كأس آسيا النمو والارتقاء من ناحية القيمة والأهمية، حيث تتجاوز كل نسخة توقعاتنا، ونحن واثقون أن النسخة المقبلة من البطولة في الصين ستكون الأكبر والأعظم في تاريخ كرة القدم الآسيوية».

وأضاف:» نحن واثقون أن اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية عام 2023، حيث حققت اللجنة المحلية المنظمة بالفعل تقدماً كبيراً في مجال البنية التحتية رغم التحديات التي واجهها العالم». وأوضح: «نحن نشيد بالتزام اللجنة المحلية المنظمة والعمل الذي تم إنجازه، ونحن سعداء لتأكيد مواعيد البطولة، وهو يعتبر علامة فارقة في رحلتنا من أجل استقطاب أكبر تفاعل للجماهير».

من جهته قال شي كيانغ أمين عام اللجنة المحلية المنظمة: «مع تأكيد مواعيد البطولة، سوف تتمكن اللجنة المحلية المنظمة من تنظيم أعمال الاستعداد بدقة أكبر، حيث أن أعمال الاستعداد للبطولة تسير وفق ما هو مقرر في بناء الملاعب والتنظيم وبرامج المتطوعين وغيرها، وسوف نعمل مع الاتحاد الآسيوي من أجل تنظيم بطولة رائعة».

