loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت هزم الجهراء في «الطائرة»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 08 يناير 2021

عاد الكويت إلى صدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفارق الأشواط عن العربي، بعد فوزه على الجهراء 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في ختام الجولة السادسة من البطولة. ورفع الكويت رصيده إلى 11 نقطة في مقدمة الترتيب إلى جانب العربي صاحب الرصيد ذاته، يأتي بعدهما كاظمة بـ 10 نقاط، والقادسية 9 نقاط، والجهراء 7 نقاط، وأخيراً الشباب 6 نقاط. ولم يأت فوز الأبيض بسهولة أمام الجهراء الذي يمتلك لاعبين مميزين قدموا أداء جيداً أمام أقوى فرق البطولة. وتبادل الطرفان التقدم في الشوط الأول، قبل أن يأخذ الكويت الأفضلية في نهاية الشوط الذي حسمه لصالحه 25-20. وقدم الجهراء عرضاً قوياً في الشوط الثاني بفضل تألق لاعبيه في تشكيل حوائط الصد ومتابعة الكرات في المنطقة الخلفية ليتمكنوا من الفوز بالشوط 25-20. وتمكن الأبيض من استغلال تراجع مستوى أكثر من لاعب في الجهراء إلى جانب تألق نجوم الأبيض الذين حسموا الشوطين الثالث 25-16، والرابع 25-19 ليحققوا انتصارا مستحقا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة