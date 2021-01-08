الكويت هزم الجهراء في «الطائرة»

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عاد الكويت إلى صدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفارق الأشواط عن العربي، بعد فوزه على الجهراء 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في ختام الجولة السادسة من البطولة. ورفع الكويت رصيده إلى 11 نقطة في مقدمة الترتيب إلى جانب العربي صاحب الرصيد ذاته، يأتي بعدهما كاظمة بـ 10 نقاط، والقادسية 9 نقاط، والجهراء 7 نقاط، وأخيراً الشباب 6 نقاط. ولم يأت فوز الأبيض بسهولة أمام الجهراء الذي يمتلك لاعبين مميزين قدموا أداء جيداً أمام أقوى فرق البطولة. وتبادل الطرفان التقدم في الشوط الأول، قبل أن يأخذ الكويت الأفضلية في نهاية الشوط الذي حسمه لصالحه 25-20. وقدم الجهراء عرضاً قوياً في الشوط الثاني بفضل تألق لاعبيه في تشكيل حوائط الصد ومتابعة الكرات في المنطقة الخلفية ليتمكنوا من الفوز بالشوط 25-20. وتمكن الأبيض من استغلال تراجع مستوى أكثر من لاعب في الجهراء إلى جانب تألق نجوم الأبيض الذين حسموا الشوطين الثالث 25-16، والرابع 25-19 ليحققوا انتصارا مستحقا.