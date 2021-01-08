«يد الأبيض» في مهمة سهلة أمام خيطان

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تتهيأ الفرصة اليوم أمام الكويت المتصدر لتحقيق انتصار جديد عندما يلتقي خيطان متذيل الترتيب في 05:30 مساء في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراة أخرى تجمع كاظمة مع القرين في 07:15، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة من 8 انتصارات دون أي هزيمة وهو اليوم مهيأ لتحقيق انتصار جديد على خيطان المتواضع الذي يدخل اللقاء برصيد نقطة وحيدة. ويحمل الأبيض لقب البطولة في المواسم السبعة الماضية وهو يبدو الأقرب للاحتفاظ بلقبه. وفي المباراة الثانية يريد كاظمة (9 نقاط) مواصلة عروضه القوية التي قدمها في الفترة الأخيرة، وتحقيق الانتصار على القرين صاحب 6 نقاط والطامح إلى الاقتراب من فرق المقدمة.