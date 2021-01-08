الأسرة الرياضية فقدت يوسف الدويلة

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فقدت الأسرة الرياضية يوسف الدويلة أحد رجالات ومؤسسي نادي التضامن الذي وافته المنية يوم أمس، وشغل الراحل الدويلة عضوية مجلس إدارة النادي وأمانة السر لعدة سنوات ،كما شغل منصب مدير لعبة كرة القدم لعدة سنوات، وأسهم في إبراز العديد من النجوم السابقين ومنهم فتحي كميل، الذي كان يرفض التفريط به رغم العروض المغرية التي قدمت له وابرزها عرض النادي العربي، ويدين نادي التضامن للراحل بالكثير من العمل والجهد والعطاء والتضحية، وكان يعد الأب الروحي للعبة كرة القدم في التضامن. وكان المرحوم يوسف الدويلة يحظى بمحبة واحترام جميع الرياضيين لما كان يتمتع به من حسن الخلق والتعامل الطيب. والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء من أسرة نادي التضامن ومن أسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .