المقاولون ودع «الكونفيدرالية» على يد النجم

دوليه

ودع المقاولون العرب المصري بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما خسر 1 -2 أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 اول من امس.وكان الفريقان تعادلا سلبيا بمباراة الاياب في مصر.سجل سليمان كوليبالي هدفي النجم الساحلي في الدقيقتين 21 و89 من ركلة جزاء بينما سجل للمقاولون سيف الدين الجزيري في الدقيقة 51.وأعلن المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذي أدار المباراة. وأكد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون العرب أن الجعفري تحامل بصورة واضحة على المقاولون كما أن المراقب استكمل اللقاء رغم حضور الجماهير وصدور قرار بإقامة اللقاء بدون جمهور. وأشار فتحي إلى أن المقاولون تعرض للظلم باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضده، موضحا أن فريقه لن يصمت أمام الظلم التحكيمي الذي حدث في تونس. وأصبح أحمد الشيمي لاعب خط وسط المقاولون مهددا بالإيقاف لمدة عام كامل بسبب بصقه على الحكم عقب نهاية لقاء النجم الساحلي.وانفعل الشيمي على الحكم الجعفري وبصق عليه ما دفع الحكم لطرده.