الجمعة 08 يناير 2021 ,25 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4183
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
الناس
الاخيرة
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سؤال
ما المانع في عدم فتح صالات السينما وتطبيق الاشتراطات الصحية؟
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