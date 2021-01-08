وزير الداخلية: انتفاضة خدمية للمواطنين

أول النهار

وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، بضرورة مواصلة العمل على إحداث نقلة نوعية داخل جميع القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية من خلال أحدث النظم التكنولوجية التي تساهم في تطوير آلية العمل، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية العليا تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.

وطالب خلال زيارة قام بها إلى قطاعي الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة إلى إيجاد حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل على المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهم، والعمل على سرعة تحويل الخدمات من ورقية إلى إلكترونية، والربط الآلي بين جميع القطاعات الخدمية ذات الصلة، كما شدد على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وتطوير مراكزها، ووجه بضرورة مواصلة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مطالبا بحسن المعاملة وسعة الصدر مع جميع المراجعين، وأكد العلي أن جولاته في جميع القطاعات الأمنية تأتي بهدف الاستماع إلى الملاحظات من اجل تذليل جميع العقبات والسعي المستمر للارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية بما يعود بالنفع العام على الجميع.

جاء ذلك ضمن جولات وزير الداخلية الميدانية على قطاعات وزارة الداخلية، حيث قام أمس، بجولة ميدانية داخل قطاع الجنسية والجوازات وقطاع شؤون الإقامة، وكان في استقباله عدد من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين من القطاعات ذات الصلة وذلك للوقوف على المشكلات التي تعيق عمل بعض الإدارات والتدقيق على بعض السلبيات والعمل على حلها في المستقبل.

وبدأ العلي جولته بتفقد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وعدد من القيادات الأمنية، حيث نقل إلى إخوانه منتسبي القطاع تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا، ثم استمع من المسؤولين المختصين إلى شرح عن آلية عمل الإدارة والخطط المستقبلية التي من شأنها مواصلة التطوير والتحديث بما يواكب آخر التطورات التكنولوجية في العمل الأمني.

كما استمع الوزير العلي إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والجوازات، وعدد من الملاحظات المتعلقة بآلية العمل داخل الإدارات، وناقش سبل معالجتها وتلافيها في المستقبل.

ثم قام بجولة في صالة المراجعين داخل الإدارة العامة للجنسية والجوازات واستمع خلالها إلى آراء ومقترحات عدد من المواطنين المراجعين، وأطمأن منهم على التسهيلات والخدمات المقدمة إليهم، حيث أعطى توجيهاته بالعمل على سرعة إنجاز المعاملات توفيرا للوقت والجهد وفق الإجراءات المتبعة، مؤكدا ان قطاعات وزارة الداخلية ستشهد انتفاضة خدمية للمواطنين خلال الاشهر القادمة.

ووجه بمواصلة تحديث آلية العمل، وطالب منتسبي القطاع بضرورة التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في مجمل الخدمات لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يحقق السرعة والدقة في إنجاز الخدمات، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والتسهيل عليهم وهو الهدف الأسمى الذي نعمل لأجله، موجهاً شكره للعاملين في قطاع الجنسية والجوازات على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ثم انتقل إلى قطاع شؤون الإقامة، حيث بدأ جولته بزيارة الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور عبداللطيف البرجس وعدد من قيادات القطاع.

ونقل العلي تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا إلى جميع منتسبي القطاع، وشاهد عرضاً مرئيا من المديرين العامين بالقطاع وشرحاً عن الأعمال التي يقدمونها للجمهور والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة للمواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد بالخدمات التي يقدمها قطاع شؤون الإقامة للمواطنين والمقيمين وتسخير كل التسهيلات لإنجاز معاملاتهم بالدقة والسرعة اللازمة.

وأثنى على الخطط المستقبلية للقطاع والتي تهدف جميعها لجعل الخدمات المقدمة إلكترونية لسرعة الإنجاز، موجها شكره للعاملين في قطاع شؤون الإقامة على جهودهم المخلصة في خدمة المواطنين والمقيمين.

