أزمة سياسية خانقة تلوح في الأفق: ما في النفوس لا تغيره النصوص

الأولى

يبدو ان المرحلة السياسية التي تعيشها البلاد هذه الأيام ليست سهلة والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستظل متشنجة لفترة ليست قصيرة في حال قدمت الحكومة استقالتها وتم قبولها.

على ذلك قالت مصادر برلمانية لـالنهار: ستطول مدة تشكيل الحكومة الجديدة فما في النفوس لا تغيره النصوص، وتأخير اعلان استقالة الحكومة وكذلك تأخير تشكيل الجديدة لن يغير المشهد بل ربما يزيده تشنجا لما ينطوي عليه من انتهاكات دستورية وتعطيل لاعمال المجلس، ولوجود ضغط كبير من منصات التواصل على النواب لتغيير المشهد السياسي بأكمله فلذلك فاننا قد نكون مقبلين على أزمة سياسية خانقة.

واشارت المصادر الى ان كل الطرق تؤدي الى الرجوع للمربع الأول والعودة الى السير على طريق التأزيم مرة اخرى. وهذا ما اكده النائبان بدر الداهوم وثامر السويط عندما شددا على ان عودة سمو الشيخ صباح الخالد وبعض الوزراء الى الحكومة يعني تقديم استجواب جديد لرئيس الحكومة، ويبدو ان هذا التوجه لم يأت منفردا بل هو نتاج تشاورات بين الأغلبية النيابية التي ايدت استجواب رئيس الوزراء.

وكان النائب السويط اكد عدم تعاونه مع عودة سمو الشيخ صباح الخالد الى رئاسة الحكومة لكونه عنصر تأزيم في الحكومة ولا يحترم ارادة الشعب، محملا اياه مسؤولية تعطيل الجلسات واجتماعات اللجان واهمها لجنة العرائض والشكاوى، متسائلا: هل يوجد برلمان محترم بالعالم تغيب عنه الحكومة بسبب تقديم استجواب ضدها؟ ولفت الى ان الحكومة لم تتقدم باستقالتها الى اللحظة، وكان واجبا عليها الحضور لاجتماعات الجلسات واللجان، معلقا: هذه ليست قضية زعل حكومي بسبب الاستجواب المقدم ضد رئيسها، بل هي مسألة احترام مؤسسات دستورية.

وقال السويط: ان المشرع حدد في المادة 106 من الدستور متى يتم اللجوء الى تأجيل الجلسات شهرا واشترط امرين الاول الا تتجاوز المدة شهرا، ثم حدد الاداة وهي ان يصدر بمرسوم حتى يخضع للرقابة الشعبية والا يتمدد هذا التأجيل الا بموافقة المجلس والا يتكرر اكثر من مرتين.

وخلص الى ان هناك ضوابط، رافضا تعليق الوضع اسبوعين ثم الدخول باسبوعين اخرين في مشاورات التشكيل واختيار الوزراء، معلنا ان تغييب الرقابة الشعبية مرفوض، فهناك قنوات ومدد محددة يجب على السلطة ان تخضع لها، اما وجودك يا صباح الخالد في المرحلة المقبلة فهو محل تأزيم ولن نتعاون معك لانك باختصار لا تحترم الشعب الكويتي. بدوره، هدد النائب بدر الداهوم بوقف كل الجلسات ان لم تعرض طلبات جلسة الثلاثاء الماضي بشأن مخالفات الجلسة الافتتاحية بالتحقيق والاحالة للنيابة، وستكون الحكومة مساءلة اذا وقفت في الجانب الآخر. وقال ان عودة الوزراء المؤزمين الى الحكومة الجديدة وخصوصا انس الصالح تعني استجواب رئيسها باعتباره المسؤول عن تشكيل حكومته، وهو المسيء لاننا نصحناه وحذرناه. ولفت الداهوم بقوله: نحن لا يوجهنا احد ولسنا صبيانا، ولا نسمح لرئيس المجلس او نائبه بتهميش طلبات النواب وسنقف له بالمرصاد، ولن نتنازل عن الحقوق الشعبية وهيبة المجلس ولو اوقفنا كل الجلسات. وقال النائب مبارك العرو: ليس المهم مدة بقاء المجلس قصيرة كانت ام طويلة، كاملة كانت او ناقصة، بل حتى لو كان عمر المجلس يوما واحدا فقط، يكفي النائب ان يكون اول هذا اليوم صدق وآخره امانة وكفى بذلك فخراً، فهذا اليوم اليتيم سيكون اعظم وأشرف من سنوات نيابية يملؤها تضييع الأمانة وانعدام الصدق.

وعلق: لمن يسألون عن حل للمجلس، لا يضايقنا حل المجلس، بل استمرار مشاكل البلد بلا حلول هو ما يضايقنا. وقال: نحن بحاجة لأفق سياسي جديد، وهذا لا يكفيه رئيس حكومة آخر بل يجب ان يتبعه رحابة صدر اكثر في تقبل الديموقراطية ونتائجها وشفافية التعامل معها. ولفت الى ان ازمتنا في الممارسة الديموقراطية اصبحت اعمق مما نتصور، فالوعي الشعبي ضاق ذرعاً بسقف الممارسة النيابية الرازحة تحت قيود اللوائح الداخلية، والتي برغم محدوديتها الا انها تئن من ممارسات حكومية لا تؤمن بها، هذا الشعب يستحق افقا سياسيا جديدا، بتعديلات لائحية اصبحت مستحقة، وليس اقل من ذلك.