بايدن رئيساً.. وترامب يواجه «العزل»

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واشنطن - الوكالات: صادق الكونغرس الأميركي بغرفتيه، صباح امس على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، بعد جلسة طويلة انفضت لفترة من الوقت بسبب اقتحام انصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مقر المجلس وهو ما دفع نائب الرئيس الحالي مايك بنس وعدد من وزراء ادارة ترامب الى دراسة تفعيل التعديل الدستوري الـ25 وعزل ترامب من منصبه وسط ضغوط جمهورية وديموقراطية على حد سواء لتنحية الرئيس «الخارج عن السيطرة».....(طالع ص 17-16).

وغداة يوم غير مسبوق في تاريخ اميركا اعلن نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس، نتائج مصادقة الكونغرس خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ. وقال بنس ان البرلمان صادق على فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس 306 مقاعد، فيما حصل الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ونائبه على 232 صوتاً. وتلى بنس النتائج بصفته رئيس مجلس الشيوخ، وهي الوظيفة الثانية لنائب الرئيس الأميركي، وكانت بجانبه، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي.

وكان من المفترض ان يصوت الكونغرس على نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر، الأربعاء لكنها تأجلت حتى فجر امس بسبب اعمال العنف الدامية التي وقعت في مبنى البرلمان واعتراض عدد من المشرعين الجمهوريين على نتائج بعض الولايات، لكن هذه المحاولات فشلت. واحتشد عشرات الآلاف من انصار ترامب امام مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) واقتحم من وصوفوا بـ«الغوغاء» المبنى ودارت اشتباكات عنيفة حتى تمكنت قوات الأمن من استعادة السيطرة على الأوضاع لكن 4 أشخاص لقوا حتفهم، وجرى اعتقال العشرات من الأشخاص. ولاحقا تعهد ترامب بتنفيذ «انتقال منتظم» للسلطة في 20 يناير الحالي الذي سيشهد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة غير انه استمر بالرغم من ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي.

ووصف بايدن احداث العنف بأنها «تمرد» وقال من ولاية ديلاوير «نظامنا الديموقراطي يتعرض لهجوم غير مسبوق» وأضاف «هذا ليس اعتراضا. انه اخلال بالأمن وفوضى. ويكاد يصل الى الفتنة» منددا بالهجوم على الكابيتول «اقدس موقع في الديموقراطية الاميركية».

في غضون ذلك كشفت وسائل اعلام اميركية ان وزراء ترامب ناقشوا امكانية تنحيته ونقلت شبكات اعلامية كبرى ان الوزراء بحثوا امكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي. وافادت «سي ان ان» بأن مسؤولين جمهوريين لم تسمهم كشفوا ان عددا من الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل بعدما اعتبروا ان ترامب اصبح «خارج السيطرة». بدورها نقلت شبكة «ايه بي سي» عن «مصادر متعددة» ان مناقشات جرت بشأن التعديل الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية اعضاء الحكومة ان يقيلوا الرئيس اذا وجدوا انه «غير قادر على تحمل اعباء منصبه». وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة الى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل «دفاعاً عن الديموقراطية». فيما ذكر موقع «أكسيوس» ان مسؤولين جمهوريين يدرسون عدة خيارات ضد ترامب، بينها توبيخه او اقالته، اوعزله.

وقدم مات بوتينجر، نائب مستشار الأمن القومي ونائبة المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ماثيوس، وآن لويد سكرتيرة المناسبات الاجتماعية استقالاتهم فيما يتوقع ان يعلن مستشار الامن القومي روبرت اوبراين مغادرة الادراة فورا.