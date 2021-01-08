مذكرة اعتقال عراقية بحق الرئيس الأميركي

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بغداد - الوكالات: أصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد، امس مذكرة القاء قبض بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، ورفاقه. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر اصدار القاضي مذكرة القاء القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الاميركية المنتهية ولايته دونالد ترامب.

