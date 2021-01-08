الأولى

ما أشبه الليلة بالبارحة، فما حدث في الكويت في سنة 2011 من اقتحام لمجلس الأمة، ومن العبث بأروقته وجنباته، حدث مثله أول من أمس في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وعاثوا فيه فساداً، الأمر الذي أدى إلى تدخل الشرطة، وسقوط عدد من القتلى والجرحى. ولأن الشعب الكويتي يدرك ما حوله تماماً، ويعي ما يحصل في أرجاء المعمورة من وقائع وأحداث، فقد ضجت وسائل التواصل أمس وأول من أمس بالتعليقات الساخرة، التي تربط بين اقتحام مجلس الأمة عندنا، وبين ما قام به ترامب وأتباعه وأنصاره بعد نحو عقد كامل من الزمان مما شهدته الكويت. المثير للدهشة، أن الأميركان أطلقوا على ما شهده مبنى الكونغرس من اقتحامات مسمى «الأربعاء الأسود الأميركي»، وهو اليوم ذاته الذي شهد اقتحام مجلس الأمة.

وفي الحالتين، زعم المقتحمون أنهم يدافعون عن الديموقراطية، وينافحون عن الإرادة الشعبية، ويرفضون تزييف إرادة الجماهير. وزيادة في السخرية، امتلأت وسائل التواصل بتعبيرات موحية ليس أقلها الزعم بأن أميركا انتزعت من الكويت ريادتها في التعدي على مبنى البرلمان، وإتلاف حاجياته والعبث بمحتوياته.

وتساءل البعض: وين راحت مطرقة رئيس الكونغرس؟ ومن الذي حظي بامتلاكها والإشارة بها، وكأنه فاتح واشنطن، أو مؤسس نيويورك؟!

الاقتحامان متشابهان، واحد هنا على شاطئ الخليج العربي، والثاني يبعد عنه آلاف الأميال، الدعاوى واحدة، والوسائل متطابقة، والغايات هي الغايات، فمن له قصب السبق في اقتحام المجالس النيابية؟ الكويت أم الولايات المتحدة الأميركية، موطن الحرية، وأم الديموقراطية؟

هكذا كانت تساؤلات المواطنين، ولا تزال حتى اللحظة تنتظر من يجيب.