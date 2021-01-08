عودة العالقين بالخارج زادت أعداد المسحات فالإصابات

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 152978 حالة دون تسجيل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى يوم أمس الأربعاء 938 حالة.

واشارت مصادر صحية الى ان ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في البلاد اليومين الماضيين تعود لزيادة أعداد المسحات في المطار للمواطنين الذين كانوا عالقين بالخارج.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3801 حالة. وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 12279 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1300034 فحصا. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 224 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148239 حالة.