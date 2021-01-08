الإمارات: الأزمة الخليجية «طويت»

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دبي- الوكالات: اعلنت الإمارات العربية المتحدة رسميا نهاية الأزمة مع قطر وعودة العلاقات الاقتصادية خلال اسبوع، مشددة على ان العلاقات مع السعودية ومصر تعتبر «أعمدة رئيسة».

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش امس إن صفحة الخلاف الخليجي قد طويت. واضاف «سعداء بأننا قلبنا صفحة هذه الأزمة ونتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون والإمارات تعمل على تنفيذ اتفاق العلا».

واكد قرقاش أن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها. وقال في مؤتمر صحافي «عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق... لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة». وأضاف «تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد». وقال إن بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها سيستغرق فترة أطول.

وأعلن الوزير الإماراتي وتابع قائلاً: «الإمارات ستفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة مقبلة حتى لا تقع أزمات أخرى سواء كبيرة أو صغيرة. من جهة ثانية، اكد قرقاش، ان العلاقات مع السعودية ومصر «أعمدة رئيسة لبلاده». وأثنى الوزير الإماراتي على المشاركة المصرية في القمة الخليجية، التي استضافتها مدينة العلا السعودية، الثلاثاء. وأضاف قرقاش أن «الإمارات مصممة على تنفيذ اتفاق العلا»، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات ضمن المنظومة الخليجية والعربية. وقال: «يجمعنا مصير مشترك مع دول الخليج»، معتبرا أن «الخطوط الحمر للإمارات هي نفسها لكل الدول الخليجية».