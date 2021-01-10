نصب الحرية البغدادي.. من فلورنسا إلى شارع السعدون

Sunday النهار

تمتد بغداد كأي مدينة كبيرة حول رمزيات مركزية تمنح شوراعها وساحاتها معان خاصة ترتبط غالبا بأحداث تاريخية أو شخصيات مهمة عاشت فيها. لكن في وسط العاصمة العراقية يرتفع جدار ضخم من الحجر البرونز صاغته مطرقة الفنان العراقي جواد سليم عام 1961. وتحول مع الوقت الى قلب بغداد الذي يشهد على تحولاتها واضطراباتها بقدر ماهو تكثيف تاريخي لمسيرة العراق الضاربة في القدم. ومع ان نصب الحرية الذي يتوسط ساحة التحرير شهد عدة انتفاضات وثورات وانقلابات بل وحروبا إلا ان الساحة كانت دائما حتى قبل انشائه مركز حركية العراق السياسية ولاموقع الاثير للعراقيين حين يقررون ايصال صوتهم بقوة وألم. وهذا المزيج يشاهده العابرون في وسط بغداد وكثير منهم لا يعرفون معاني ودلالات الرموز الاسطورية الغارقة في القدم التي تنتصب على جدار ضخم أراد سليم جواد من خلالها سرد أحداث رافقت تاريخ العراق مزج خلالها بين القديم والحداثة حيث تخلل النصب الفنون والنقوش البابلية والآشورية والسومرية القديمة، إضافة إلى رواية أحداث ثورة 14 تموز (يوليو)1958 ودورها وأثرها على الشعب العراقي، وكثير من الموضوعات التي استلهمها من قلب العراق.

يحتوي النصب على 14 قطعة (يتردد ان عددها يرمز إلى يوم 14 تموز) من المصبوبات البرونزية المنفصلة، ويلاحظ ان الحركة مضطربة التي تبدأ من جهة اليمين تنتظم وتصبح نابضة بالعزيمة والحيوية الرمزية مع امتداها يسارا عبر صورة إنسان يتقدم إلى الامام لترتفع بعدها لافتات ورايات وبعدها يظهر رمزية واضحة للبراءة والأمل على هيئة طفل صغير يشير إلى بداية الطريق.

مشهدية شائعة

وينتقل المشهد الى امرأة مشحونة بمشاعر واضحة من الغضب والحزن، يليها منظر لأم تحتضن ابنها الشهيد وتبكي عليهِ وهو أمر شائع في التاريخ العراقي قديما وحديثا.

ويرى نقاد أن النصب برموزه الأربعة عشر والتي يمكن اختزالها إلى اثنى عشر رمزاً، إنما ترمز إلى اشهر السنة الواحدة في العراق التي تغمرها انتقالات متكررة بين الغضب والانفعال والحزن.ويمثل الجزء الأوسط اللوحات الأهم في النصب حيث يشير إلى نقطة التحول وهو يتألف من ثلاثة تماثيل لسجين سياسي وزنزانة على وشك الانهيار وجندي يظهر في الوسط.

ولطالما كان لهذا النصب أثره على المجتمع العراقي منذ انشائه فلم يتوحد العراقيون برمز يوما كما توحدوا باتفاقهم بأن هذا النصب هو رمز للتخلص من العبودية والظلم.

ويبلغ طول نصب الحرية 50 مترا، أما ارتفاعه نحو 15 مترا، بينما لا يتعدى طول الأعمال النحتية التي أنجزها الفنان جواد سليم؛ سوى ثمانية أمتار، كما أن اختيار ساحة التحرير موقعاً لتشييد نصب الحرية لم يكن اعتباطا، فهذا الموقع بالذات يربط أهم شارعين في تاريخ بغداد هما؛ شارع الجمهورية وشارع السعدون وهو أيضا مواجه لجسر التحرير، ذلك الجسر الذي ينقل البغداديين من الكرخ إلى الرصافة وبالعكس إن الشارعين والجسر ساهموا في تنويع زوايا رؤية النصب وأشكالها فما هي معاني قـطع نـصـب الحرية:

1 الحصان

تبدأ الحركة في أقصى يمين الإفريز عنيفة، في تمثال الحصان الجامح ومن أمسك به من رجال، في شكل ينطلق دائرياً، باستدارة عنق الحصان الطويل ورأسه يميل نحو المنحوتات التالية، بحيث تتجه العين تلقائياً من اليمين نحوها. والحصان من أبرز الرموز العربية، كالأصالة والقوة. ولجواد سليم تجارب سابقة في رسم الخيل غير ان هذا الجزء من النصب يعبر كما يتردد عن صباح يوم 14 تموز عندما تجمعت الجماهير حول تمثالين في بغداد: تمثال الجنرال مود ممتطياً حصانا، خارج السفارة البريطانية، وهو يمثل الاستعمار، وتمثال الملك فيصل على حصانه، قرب دار الإذاعة.

2 رواد الثورات

الحركة تستمر في اتجاه مركز النصب، تعبيراً عن الثورة. والعراق قد عرف العديد من الثورات على الظلم ويرفع رواد الثورات اللافتات عالياً، ابتداء من الشخص الذي ينتمي، من الناحية التشكيلية، إلى الوحدة الأولى.

3 الطفل

في غمرة هذا العنف وضع النحات طفلاً، يمثل الأمل، والمستقبل وقد رفع يديه البريئتين، وكأنه يبارك جهد الإنسان في محاولته خلق مستقبل كله حرية وعدل. من الطريف أن الطفل هو المنحوتة الوحيدة التي جعلها الفنان مجسما، على عكس المنحوتات الأخرى كلها.

4 الباكية

أراد الفنان أن يؤكد على دور المرأة العراقية في كل تمرد وكل انتفاضة. فصورها على هذا النحو الذي يمثل عادة من أعرق العادات الشعبية في هذا البلد. فالنساء في العراق، إذا ما وقع أمر جلل، واجتاحهن غضب أو بكاء، رفعت الواحدة منهن عباءتها ولفت بها أعلى جسمها، وراحت في رثاء وصياح ويقول النحات انه جعل هذه المنحوتة، من الناحية الفنية، في الأسلوب المفضل لديه، حيث تبرز الفكرة بأقل التفاصيل. وفي احدى كتابات شبابه، شبه الفنان النصب الكبير بالسمفونية، وأبرز الناحية الأوركسترالية في معالجة أجزاء موضوعه.

5 الشهيد

رفع الفنان مأساة الصراع والموت العنيف في هذا البلد إلى مرتبة المأساة التي عاناها كل بلد في العالم صارع العبودية والظلم في سبيل الحرية وخير الإنسان. الأم الثكلى تبكي ابنها المقتول،ومن حولها النساء.ولعله ليس من باب الصدفة فقط أن جواد سليم أختار فلورنسا مدينة مايكل أنجلو، مكاناً لنحت هذه التماثيل.

6 الأم وطفلها

باقتصاد البارع بالتفاصيل، يعبر الفنان عن أهم العلاقات الإنسانية في الحياة لينقل صورة حنو الأم على وليدها الى كونها انعكاسا لحنو الطبيعة ذاتها وعبر حركة دائرية تحيط الأم بالحياة الجديدة كسور منيع إنها حركة الديمومة المفعمة بالعزيمة والحب. والصلة بين هذه المنحوتة سابقتها تؤكدها فكرة التضاد بين الموت والميلاد.

7 المفكر السجين

تمثل هذه الوحدة شيئين متداخلين: الأول، المفكر المقيد وراء قضبان السجن، وقد انطلقت يمناه فوق القضبان، فالفكر مهما تقيد، لا بد أن تنبثق عنه المثل العليا التي تحرك الضمير وتسمو بالإرادة، وتنتهي إلى الثورة على الظلم. والثاني، الشعب وهو يساند المفكر وقد كان السجين السياسي من المواضيع التي شغلت بال النحات طوال الخمسينيات وفي عام 1953 أشترك في مسابقة نحتية عالمية حول الموضوع، حاز فيها على الجائزة الثانية. ومع أن معالجته للموضوع حينئذ كانت مختلفة تماماً. وقد عرف العراق عبر تاريخه الطويل الكثير من السجناء السياسيين.

8 الجندي

قفزة جبارة يقفزها الجندي وقد توترت عضلاته، وحطمت قبضته قضبان السجن من كل صوب جسمه منبثق عن كيان الشعب اما القرص الأعلى فهو الشمس، وهي من أقدم رموز العراق ونجدها في الكثير من منحوتات وادي الرافدين القديمة.وبوجه خاص الشمس التي في أعلى مسلة شرائع حمورابي.

9 الحرية

الجزء الثالث من ذروة الصراع التي تمثلها هذه المجموعة الوسطى من النصب وقد مثلت على النمط الأغريقي بامرأة تحمل مشعلاً، ولكنه شحن فيها شعور الفرحة العنيفة التي تكاد تحلق بها في الأجواء. وفسر النحات غياب قدميها قائلا إن القدمين تلصقانها بالأرض، وأنا أريد لها أن تحلق عاليا.

10 السلام

تمثل المنحوته تقابلا بين الطمأنينة وبين صور المأساة السابقة باعتبارها إنها حلم الإنسان على الأرض وهناك حمامة ترمز إلى الحمائم التي تشتهر بها مساجد بغداد.

11 دجلة والفرات

مثل الفنان الرافدين وفروعهما بنساء عراقيات إحداهن فارعة كالنخيل الذي انتشرت سعفة حول رأسها، وهي تمثل دجلة وهي كلمة عراقية معناها النخيل والأخرى امرأة حبلى بوفر العصور القديمة فهي خصب كالسنابل التي تحملها، وتمثل الفرات وهي كلمة عراقية معناها الخصب. بينما تظهر صبية ثالثة تحمل على رأسها خيرات الأرض، ولعلها ترمز الى روافد دجلة والفرات.ويلاحظ انه بدءاً بمنحوتة السلام يتغير الإيقاع ويظهر فرق مهم في التقنية بين هذه الوحدة وأية وحدة في النصف الأيمن من النصب، وهو الفرق بين التوتر والغضب من جهة والثقة والرضا من جهة أخرى.

12 الزراعة والثور

فلاحان مستندان إلى مسحاة ويقفان متماسكين في اشارة الى العرب والأكراد.بينما يمثل الثور احد أقدم رموز العراق، ومن أهم الموجودات في أساطيره وتطوره الفكري لإنه يشير إلى الفحولة والخصب والقوة. وفي تشكيل النصب الكلي، ثمة صلة رمزية بين الحصان في أقصى اليمين والثور في أقصى اليسار.وهناك إنسان جرده النحات من كل شيء سوى أنسجة جسمه ليبدو انه المكافح الصامد عبر القرون وهو عموما يذكر بإنسان الأهوار وجنوب العراق الزراعي.

13 الصناعة

الرمز الأخير هو للعامل ممثلاً الصناعة والإنتاج وهذه المنحوتة كما منحوتة الزراعة تعكسان المزاج الاشتراكي السائد في تلك الاونة لذا تم تشكيلهما في هيئة وقفة إباء وشموخ.

