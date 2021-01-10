أين ذهب المخطط الهيكلي الرابع؟

Sunday النهار

4 عوام مرت على توقيع المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040، الذي وضعت عليه امال عريضة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية للبلاد والذي سيراعي النمو السكاني والتوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية ويراعي البعد الحضاري للكويت.

فتصريحات المسؤولين في الدولة كلها كانت وردية بان المخطط الهيكلي الرابع سيسهم في تحويل الكويت لمدينة ذكية في 2040، قادرة على جذب المستثمرين الدوليين خصوصاً بعد انشاء مراكز مالية وتجارية عالمية تحت مظلة الحكومة، وذلك ضمن التوجيهات السامية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، وان الحكومة تستهدف خلق مشاريع ذكية من مواصلات واتصالات.

ولكن الاعوام الماضية لم نر شيئا على ارض الواقع وتحطمت الامال على بحر الطموحات خاصة ان الوعود كانت كثيرة من اللجنة العليا للمخطط الهيكلي بتصحيح الانحرافات التي شابت المخطط الهيكلي الثالث لتلافيها في المخطط الهيكلي الرابع.

الجميع توقع ان يكون المخطط الهيكلي خريطة الطريق لمشاريع التنمية، ودستور الدولة العمراني والحضري بل هو التنمية ذاتها، بل سيسهم في المشاكل العليلة التي تطارد المواطنين وفي مقدمتها تغطية ما يعادل 100 الف طلب سكني، وتخصيص من اصحاب الاختصاص ويراعون فيها جوانب الاسكان، والصناعة، والخدمات والبدء في مشروع السكة الحديدية معتمد من المجلس البلدي ومتوافق مع المخطط الهيكلي السابق وستكون هناك خريطة استثمارية للكويت ولكن كالعادة جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

ومنذ سنوات لم نعد نسمع شيئا من المسؤولين عن المخطط الهيكلي وما هو دور القطاع الخاص فيه وما الخطوات التي تم انجازها من توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية ولوجيستية قوية لتمهيد الأرض أمام القطاع الخاص ليقود التنمية ويحركها وان يقتصر دور الدولة من تسيير الاقتصاد إلى تنظيمه ومراقبته.

فالمخطط الهيكلي وضع خطوط عريضة وفي مقدمتها :-

? الرفاهية والتعدد في الاغراض ووجود مركز مالي وتجاري عالمي لتكون للكويت لها الريادة في الاستثمار بالمنطقة.

? تطبيق الاستعمال المختلط للأراضي الذي يسهل على المستثمرين عمليات التطوير سواء كانت عقارية او غيرها من القطاعات التي تتعلق بالخطة.

? تطوير اراضي الدولة وتوزيع الاستعمالات وتغييرها في مدينة الكويت وذلك لتقليل مشاكل الازدحام المروري.

? تغيير شامل في جميع محافظات الكويت وبالأخص المنطقة الشمالية (الصبية وجزيرة بوبيان).

? دعم فكرة المباني الخضراء لما تحدث امورا ايجابية في حياة السكان والمواطنين منها تقليل مصاريف المستشفيات الصحية.

? استقطاب الشركات لإعادة التصدير وتحرير الاقتصاد ودخول مستثمرين عالميين.

? موقع دولة الكويت الاستراتيجي يؤهلها لأن تكون مركزا ن المخطط الهيكلي يربط الكويت مع شمال آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

? تحويل المرقاب الى مركز للمال والأعمال على المستوى العالمي، ومقر للمؤسسات والشركات المالية لكي يعكس التشكيل العمراني للعاصمة.

? تأكيد هوية العاصمة وتحقيق توجهات المخطط الهيكلي العام للكويت.

وبنظر غالبية المتخصصين الى المخطط الهيكلي الرابع بعدم التفاؤل خاصة ان نسبة الانجاز في المخطط الهيكلي الثالث لم تتجاوز 40%، خاصة ان المخطط الهيكلي الرابع لا يرقى الى طموحات وامال الكويتيين في عودة الكويت درة الخليج كما كانت في السبعينيات فهو شمولي غير واضح وبلا تفاصيل فلا احد مثلا يدري من اين سيبدأ المترو واين ينتهي ولا المناطق السكنية الجديدة ولا حتى استعمالات الاراضي.

فالفوضى المعمارية تجتاح الكويت هذه الأيام وذلك سواء في البناء العقاري السكني أو الاستثماري أو التجاري حيث نجد ارتفاعات غير منتظمة وألوانا غير متناسقة، وتصاميم بعضها مبدع والآخر يفتقر للمسة الجمالية، فالكويت تعاني فوضى معمارية ملحوظة في ظل تغييب الضوابط التي تلزم الملاك بمعايير وألوان وتصاميم يتناسق بعضها مع بعض، ولا تشوه المنظر العام للمناطق.

فوضى غريبة تشمل التخطيط والتصميم والتشييد معا وهو أمر ينم عن نظرة قاصرة تماما للموروث المعماري، على الرغم من أننا نحتاج الى البناء والى المدن العصرية الكبيرة.

ويبدأ الخلل من التخطيط الخطأ في ظل غياب الهوية المعمارية المحلية مع قلة الوعي واللامبالاة والتركيز المحض على المردود المادي المباشر وضعف الرقابة وإهمال تطبيق العقوبات هي السبب في تشوه الذوق العام في المباني الحديثة في المناطق الاستثمارية وساهمت في انحدار الطابع المعماري العام وعشوائية التخطيط والتي ادت الى ظهور حالات اختناقية من المرور الى صعوبة التنقل الى انتشار الضوضاء ومن ثم الهدر، والسبب في ذلك سوء التخطيط وانتشار الأبنية وفوضى الفرز وكثرة السيارات وقلة النقل العام وقانون الهدم وقانون البناء.

ولم تقتصر المخالفات على العاصمة بل امتدت الى مناطق السكن الخاص حيث فوضى البناء وكثرة المخالفات الجسيمة ومنها بناء دور رابع وخامس او البناء من دون ارتداد، ما سبب خللا في نظام البناء وضغطا على خدمات الدولة مثل الكهرباء والماء، فليس بغريب وجود بيت قديم متهالك وبجواره برج شاهق وبيت ثالت على الطراز العربي وهو أمر يؤكد ان البناء لدينا لا تحكمه أية قواعد علمية أو منطقية، لذا نجد تلك المباني لا تتناسب اطلاقا مع دولة تقع ضمن حزام صحراوي حار جدا والدليل على ذلك ان المباني الشاهقة معظمها من الزجاج، كما أنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وهي استنساخ لما هو موجود في الدول الأخرى، مشيرا الى ان أول من يسهم في هذا التشويه هو الجهات الحكومية ذاتها التي يلاحظ أنها لا تقيم مبانيها بناء على دراسة وافية لطبيعة ما تحتاجه من البناء الجديد في أكبر دليل على التخبط وغياب الرؤية.

