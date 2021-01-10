«غرايف».. رُقي لامحدود في الأطباق الكويتية

Sunday النهار

أوضح مدير مطعم غرايف بنيد القار ابرام مجدي أن له 4 فروع في الجهراء والعارضية والجابرية وبنيد القار وقريباً سيتم افتتاح فرع جديد في المهبولة. وغرايف يختص بالمأكولات الكويتية.

وقال ان من أبرز المأكولات التي يتم تقديمها: العيوش والبرياني والمجبوس واللحم العربي وهي أكثر الأطباق التي يشتهر بها المطعم الكويتي. وبالنسبة للاقبال، يتصدر الكويتيون زبائن المطعم وهناك الكثير من الزبائن من جاليات أخرى مثل: المصريون واللبنانيون والفلسطينيون وجميعهم يعشقون الأطباق الكويتية.

وخلال الأزمة، تمكن مطعم غرايف من تطوير قطاع التوصيل لمواجهة الأزمة، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية وفق ما نصت عليه السلطات الصحية.

وقد قمنا خلال فترة الجائحة بتقديم وجبات مجانية للمحاجر الصحية، دعماً من الادارة في مواجهة تداعيات كورونا.

وفي اعتقادي، أنه مع طرح لقاح كورونا وعودة الحياة بشكل كامل سيكون له أكبر الأثر في عودة المطاعم لما كانت عليه قبل كورونا، آملا أن يكون عام 2021 أفضل لقطاع المطاعم داخل الكويت.

