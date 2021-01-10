«واحد فلافل».. الجودة والتميز

Sunday النهار

قال المدير التنفيذي لسلسلة مطاعم شركة واحد فلافل أسامة العبد أن فكرة اقامة مطعم واحد فلافل تأتي في اطار انتشار تلك الأكلات باعتبارها أكلات شعبية، ويتناولها مختلف الطبقات.

وسعت الشركة لتقديمها بطريقة أكثر رقياً لجذب جميع شرائح المجتمع لتناول تلك الوجبة الشعبية بشكل مختلف، وقد نجحت الشركة على أرض الواقع، حيث تم تأسيس أول فرع في السالمية منذ 6 سنوات وفاقت ميزانية تأسيس الفرع بحوالي 5 أضعاف، ما كان مرصوداً لحرصنا على تقديم وجبات على مستوى راقٍ وطريقة تحضير وتجهيز متميزة وبطريقة منسقة، وقمنا بوضع تجهيزات على أعلى مستوى وتحديداً التكييفات وخزانات المياه التي يتم تركيبها وهي خزانات صحية تماماً، وقمنا بتركيب مكائن لتبريد المياه.

وبعد فرع السالمية، أظهرنا الكثير من الجوانب التي راهنا عليها في تقديم الوجبات من جميع الجوانب وأهم ما قمنا بتطويره هو استخدام المواد الأولية، حيث قمنا باستخدام المواد الغذائية ذات الجودة العالية والأغلى في جميع المواد من الفول والحمص وحتى الملح راعينا استخدام أفضل أنواع الملح المعروف بالملح البحري.

وبعد فترة من الزمن، أدخلنا شاورما الدجاج كمنتج جديد، وقد قمنا باستخدام المنتج بنسبة 100 بالمئة وكل ما يتم استخدامه من اللحوم طازج بنسبة 100 بالمئة وكذلك البطاطا الطازجة والتي تتميز بالجودة العالية ولا يتم استخدام أي لحوم أو بطاطا مثلجة. كما يتم استخدام أفضل أنواع اللحوم، بالاضافة الى استخدام الخبز الطازج التي يتم انتاجها. وقمنا بافتتاح فرع آخر في منطقة بنيد القار وقمنا باضافة سندوتش الكباب عليه كمنتج اضافي. وقبل تفشي فيروس كورونا، قمنا بافتتاح فرع في منطقة الجهراء، وتم تأجيل افتتاحه بسبب فيروس كورونا واعتمدنا فيه على التوصيل لتوصيل الوجبات للزبائن.

وقد انتشر مطعم واحد فلافل في منطقة الخليج، حيث تم افتتاح فرع في منطقة الخبر في السعودية والطائف ومحل في العين بدولة الامارات العربية المتحدة وكذلك سيتم افتتاحه في العاصمة الاماراتية أبو ظبي. ومن المتوقع افتتاح مطاعم في جدة ومكة والمدينة. وهناك الكثير من الدول تطلب أن تكون وكيلاً لشركة واحد فلافل، الا أننا نتأنى في عملية اختيار الوكيل كونه يمثل وجهة تعبر عن ثقافة العمل في شركة واحد فلافل.

وخلال فترة الجائحة، اعتمدنا على قطاع التوصيل لتلبية احتياجات الزبائن في مختلف المناطق، وقمنا خلال الجائحة بتقديم الفلافل العجينة والتي لاقت اقبالاً كبيراً من قبل الزبائن.

وفيما يتعلق بعودة العمل عما كان عليه قبل كورونا، عادت العملية التشغيلية للمطاعم بشكل تدريجي ولكنها ليست بنفس القوة التي كانت عليها في السابق. وتقوم الشركة بتقديم وجبة مخصصة اسمها وجبة الخبر يتم اعطاؤها لكل محتاج ليس قادراً على الدفع.

