«هالشتات».. طبيعة ساحرة تفوق الخيال

Sunday النهار

بين كل البلاد والمدن التي زرتها والمنتجعات التي ارتدتها عبر قارات العالم شرقا وغربا جنوبا وشمالاً يظل منتجع هالشتات له مكانة خاصة في قلبي حيث سحر الطبيعة والماء والخضرة والوجه الحسن ولكن إن كنت مع الأسرة فيكفي الخضرة والماء وحدهما دون التمعن- على الأقل- في الوجه الحسن تجنبا للمشاكل.

في رحلتي للنمسا اخترت الاقامة في فيينا تلك المدينة الرائعة التي تتكامل فيها كل المقومات من أماكن أثرية وقلاع وحصون وتحف معمارية وقصور لروعتها مع طبيعة خلابة تمتزج فيها زرقة مياه الدانوب وبحيراته مع طيف ألوان زهور ونباتات وخضرة تكسو حتى الجبال.

وبالطبع كانت رحلة الباخرة في نهر الدانوب في مقدمة برنامجي السياحي في النمسا.. فهي تجربة فريدة لا تنسى والباخرة تبدأ رحلتها التي تستمر 3 ساعات من احدى بحيرات الدانوب الى ذلك النهر الهائل الذي يمر في 4 دول أوروبية.. وتجربة الانتقال من مياه البحيرة المنخفضة الى مياه النهر المرتفعة (الهويس) هي تجربة خاصة بكل المقاييس والباخرة تدخل في مجرى الهويس ويغلق من خلفها ويفتح الماء من الامام فترتفع الباخرة حتى تتساوى المياه فتواصل طريقها في نهر الدانوب في ابداع هندسي متناغم.

أما منتجع هالشتات والذي لا يعرفه البعض فهو اقل شهرة من سالزبورج وزيل ام سي وكابرون وغيرها وقد زرتها جميعاً، لكنه يبقى الأروع والأجمل والأكثر تكاملا من وجهة نظري..

المسافة بالقطار من محطة القطارات الرئيسة في فيينا تستغرق ساعتين ونصف الساعة فقط (289كم) عبر سالزبورج، ويحتاج منتجع هالشتات الى يوم كامل- على الأقل- بين ربوعه فذلك المنتجع ضمن تراث اليونسكو للاماكن المحمية في العالم- واذا كنت تفكر في قضاء أكثر من يوم فالمنتجع يحتوي على العديد من المونيلات أو الفنادق الصغيرة ذات الطابع المعماري المميز أو تأجير منزل من منازل الأهالي الذين يعرضون منازلهم للسياح الذين يفدون من جميع أنحاء العالم وجميعها تطل على بحيرة هالشتات أو الجبال بخضرتها وشموخها المطل على البحيرة التي تبلغ مساحتها نحو 84 كم وعمقها نحو 200 متر.

عديد من الأماكن الرائعة تشاهدها في هالشتات ويمكنك أن تبدأ بجولة على الاقدام في شوارع هالشتات ومركز المدينة الذي يقع حول البحيرة ثم تحصل على راحة في مقعد بأحد المقاهي أو المطاعم لتناول الطعام أو احتساء العديد من المشروبات لاسيما القهوة بنكهاتها المتعددة أو الآيس كريم الفاخر والحلويات الرائعة لاسيما تلك بالتوت البري الأزرق.

بعد الراحة أنصحك بجولة في البحيرة الكبيرة ذات المياه الصافية من خلال باخرة سياحية تأخذك في جولة بارونامية داخل البحيرة وقرب شواطئها وتستمتع بأجواء ومناظر خلابة على ضفاف البحيرة حيث المباني الصغيرة المزينة بالورود- والتي تلامس مياه البحيرة في منظر فريد، كما يمكنك استبدال الباخرة بقارب صغير خاص (يتسع لـ4 افراد) وتستأجره وتقوده بنفسك مقابل 15يورو لتقوم بذات الجولة

وأنت في هالشتات لابد أن تصافح عينيك شلال مياهها الشهير والذي يصب في البحيرة وتمتد مياهه لصنابير مياه في الشوارع تشرب منها مياهاً نقية محملة ببرودة خفيفة وتشاهد تدفق المياه من الشلال وصوت هدير المياه بين الجبال يطرب الاذان.

ولا يفوتك ركوب التلفريك الذي يصعد بك شبه عمودي الى قمة جبلية ترتفع 1500متر فوق سطح البحر.. وترى من نوافذه مناظر خلابة بانورامية ويمكنك التقاط الصور التذكارية من وفي منصة التصوير التي تمتد فوق مياه البحيرة وتجعل كل منتجع هالشتات تحت ناظريك ومع رشفات القهوة تستمتع بالمنظر الخلاب للبحيرة وجبالها ومنازلها.. كما لا يفوتك التلفريك الطائر بين قمم الجبال حتى تصل الى الأصابع الخمسة (فايف فينجرز).. وهي مساحة تمتد على شكل كف له 5 أصابع تخرج من حضن الجبل فوق 2200 متر من سطح البحيرة وعن روعة المناظر حدث ولا حرج.

واذا كنت من هواة المشي- تجول على قدميك لزيارة كهف الملح حيث الأشكال الهندسية التي تشكلت من الملح في أقدم منجم في العالم وحتى لو كنت في الصيف ستحتاج لملابس ثقيلة في المنجم الكهفي حيث تنخفض درجة الحرارة الى نحو 6 درجات مئوية.. كما يمكنك السباحة في الكثير من الشواطئ المطلة على البحيرة والمخصصة للسباحة ولا تقترب منها البواخر أو القوارب كما أن هذه المناطق مياهها ضحلة ما يجعلها آمنة للسباحة خاصة مع عدم وجود تيارات هوائية كتلك التي تصادفها في البحار المفتوحة.

وليس فقط السباحة وانما أيضا ركوب الخيل لمن يهواها.. وللأطفال توجد قوارب صغيرة على شكل بطة في أحواض خاصة توفر الأمان للأطفال.. كما يمكنك- خاصة اذا كنت ستقيم لأكثر من يوم في هالشتات أن تسعد مع الأهل أو الأصدقاء بحفل شواء في الهواء النقي على ضفاف البحيرة.

أما اذا كانت زيارتك للنمسا في الشتاء- كما يفضل الأوروبيون- فاذا أنت من هواة التزحلق على الجليد.. وليس أفضل من ثلوج جبال الألب النمساوية لتمارس التزلج.. ولا تنسى شراء الهدايا للأصدقاء والأحباب وأفضلها كريستال ساروفسكي- التشيكي الشهير والذي ادخل صناعة الكريستال الى النمسا.

وفي كل الأحوال والأوقات.. اصطحب معك مظلة واقية من المطر.. فهو يهطل حتى في أشهر الصيف.. ودائما ابتسم.. واستمتع فأنت في النمسا.. بل في أروع وأجمل منتجعاتها.. هالشتات.

