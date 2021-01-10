جديد ليالي دهراب.. «أمينة حاف» و«مارغريت» في رمضان 2021

Sunday النهار

كشفت الفنانة الكويتية ليالي دهراب عن مشاركتها في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل امينة حاف مع الفنانة الهام الفضالة وعبدالله الطليحي وطيف وتقوم ليالي بدور اخت الهام. أما عن مشاركتها فقالت: نحن فريق عمل كامل اعتبرهم بمثابة اهلي وتجمعنا صداقة قوية في هذا العمل. لذلك يظهر العمل بكل حب وواقعية وروح الاخوة بينهم. والقصة تدور في احداث عائلية بسيطة يتخللها التشويق والمفاجآت. ومسلسل أمينة حاف هو عمل اجتماعي وخليط بين الدراما والكوميديا. وتشارك ايضا ليالي في مسلسل مارغريت مع الفناة القديرة حياة الفهد ونخبة من ابرز النجوم . للمخرج باسل الخطيب.

