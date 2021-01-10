عبدالعزيز الويس طرح ألبوماً استثنائياً

Sunday النهار

اعلن الفنان عبد العزيز الويس أخيرا عن اطلاق ميني ألبوم بعنوان استثنائي في حفل اقامه وشارك فيه عدد من زملائه المطربين والملحنين حيث قدم في الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة الخليجية وسبق ان صرح لجهات اعلامية في شهر مارس الماضي بان الميني ألبوم يضم 3 أغنيات ولكن بسبب جائحة كورونا اتاح له فرصة للتفكير في اعادة صياغة المشروع بحيث يتضمن الميني ألبوم عددا أكبر من الأغنيات وتم الاستقرار على 6 أغانٍ بحيث تم تصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب.

وعن الشعراء الذين شاركوا في العمل فهم كل من سعد المسلم، حيث قدم معه أغنية قلبي ضايع من توزيع علي المتروك، وأغنية بما ان من كلمات محمد الشريدة ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع طلال العيدان، وأغنية الوله من كلمات مشاري ابراهيم ومن توزيع علي المتروك، وأغنية الى كل من من كلمات مشاري ابراهيم وتوزيع وليد سلطان، وأغنية هلا من كلمات علي بوغيث وتوزيع علي المتروك، وأغنية استثنائي من كلمات مشاري ابراهيم وتوزيع طلال العيدان، الألبوم من الحانه باستثناء أغنية واحدة للمحلن المصري مصطفى العسال.

واكد مسبقا أنه لايوجد اي مانع ان يلحن الفنان اعماله لأنه سيكون الأقدر على التعبير عن نفسه ويفسر ذاته موسيقيا ويختار الأشياء التي يتطلع لتقديمها ويغني الأماكن المميز فيها ولكن هذا لا يعني انني لم اسمع لأي موسيقى أخرى.

