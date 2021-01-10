«رمضان وأصالة» أزمات .. «الهضبة» متألق.. و«الجسمي» الأكثر استماعاً

Sunday النهار

2020 عام لن ينساه أحد.. فطوال أشهره الـ12، كان حاضرًا بواحدة من أكبر الأزمات التي مرت على تاريخ البشرية، جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وعاش البشر عام صعباً بين الإجراءات الاحترازية التي كان أقلها الإغلاق والحظر، والإجراءات الوقائية من ارتداء لـكمامة وفرك للأيدي بالكحول، أو المواظبة على غسيلها لأكثر من 20 ثانية، طمعًا في النجاة من الإصابة بـالفيروس.

المثير هنا أن كورونا وتوابعه التي أرهقت البشرية بشكل واضح، اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا، لم يكن عامًا لـالفيروس، حيث انه إلى جانب واقعة الجائحة، شهد وقائع أخرى على هامش الأزمة، بعضها كان سعيدًا، والبعض الآخر جاء مكملًا لـمهمة الفيروس في نشر الحزن، غير أنه رغم هذا أسدل العالم الستار على العام المُربك هذا واستقبل عاماً جديداً وصفه البعض بـعام اللقاح.

? الهضبة و2020.. ألبومان وعقد مسلسل

أهل الفن.. بعضهم لعب الحظ معه دورًا في العام الماضي، واستطاع أن يقتنص لحظات نجاح يحفظها في ذكرياته عن سنة الفيروس، فالمطرب عمرو دياب، كان الأنشط فنيًا بين زملائه خلال 2020، ، حيث طرح ألبومين غنائيين، الأول في فبراير2020 بعنوان سهران، ثم اتبعه بمجموعة من الأغاني سنجل في الصيف، وقبل أن ينتهي 2020 طرح الهضبة ألبومه الثاني يا أنا يا لاء، هذا إلى جانب توقيعه عقد عمل فني مع شبكة نتفليكس.

? أزمات البرنس.. رمضان والتطبيع

على الجانب الآخر كان الفنان محمد رمضان، الذي لم يكد ينهي احتفاله بنجاح مسلسله البرنس بعد عرضه في موسم دراما رمضان 2020، حتى وجد نفسه متورطًا في أكثر من أزمة، حيث تراجعت شعبية الأسطورة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بشكل كبير، وتحديدًا بعد أزمة الصور التي التقطت له مع عدد من المشاهير الإسرائيليين، على هامش مشاركته في احتفالية خاصة بإمارة دبي، ما تسبب في تعرضه لهجوم كبير وسيل من الانتقادات على مواقع سوشيال ميديا، ثم صدور قرار من نقابة المهن التمثيلية بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.

? مسلسلات 2020.. بـ100 وش ينافس البرنس وما وراء الطبيعة يغرد منفردًا

أما فيما يتعلق بالأعمال الفنية، فقد شهد عام 2020 منافسة قوية على الصعيد الدرامي، وتحديدًا خلال شهر رمضان الماضي، حقق مسلسل البرنس أعلى نسب مشاهدة، والأمر ذاته بالنسبة لمسلسل بـ100 وش بطولة الفنان آسر يس والفنانة نيللي كريم، كما شهد 2020 دخول المنصات الرقمية على خط المنافسة، ليحقق مسلسل ما وراء الطبيعة المأخوذ عن أعمال الكاتب المصري الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، وبطولة الفنان أحمد أمين، نجاحًا ملحوظًا بعد عرض حلقاته حصريًا عبر تطبيق نتفليكس.

? أفلام عام الوباء.. المنصات تنقذ صناعة السينما تزامنًا مع تزايد معدلات انتشار الفيروس لجأت الحكومة إلى تطبيق قرارات الحظر والإغلاق، وكانت السينما من ضمن القطاعات التي تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي، بعد توقف الصناعة وإغلاق دور العرض، إلا أن هذا الأمر لم يمنع المنتج أحمد السبكى من اتخاذ قرار بعض فيلم مولانا عبر منصة شاهد الرقمية، ليحصد الفيلم إشادات نقدية كبيرة. ومع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها منتصف 2020 ، طرح السبكي فيلم توأم روحي للفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل، والذي اعتبره البعض بمثابة العودة القوية للأفلام الرومانسية، وحقق الفيلم في دور العرض 13 مليون و 640 ألف جنيه مصريا.

? بالبنط العريض تقهر حظر كورونا

سوق الغناء هو الآخر كان له نصيبا من نجاحات عام كورونا حيث تمكنت أغنية بالبنط العريض للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، والتي قدمها باللهجة المصرية، من تحقيق نجاح كبير في الوطن العربي، وحققت بالبنط العريض عبر منصة يوتيوب للفيديوهات350 مليون مشاهدة، وعبر تطبيق الأغاني المعروف أنغامي 16مليون استماع، لتصبح الأغنية الأكثر استماعًا في2020.

? سنة أولى أمهات

الأعمال الفنية لم تكن الإنجاز الوحيد الذي حققه أهل الفن، فعلى المستوى الشخصي كان بعضهم على موعد مع مناسبات سعيدة، حيث شهدت 2020، تجربة عدد من الفنانات مشاعر الأمومة، حيث وضعت الفنانة السورية جومانا مراد طفليها التوأم منذ أشهر قليلة، والفنانة اللبنانية ميريام فارس، رزقت هي الأخرى بطفلها الثاني ديف، وذلك بعدما تمكنت من إخفاء أنباء حملها عن جمهورها مستغلة أجواء الحجر المنزلي، ورزقت الفنانة المغربية جنات بطفلتها الثانية وأطلقت عليها اسم جوليا، وأصبحت الفنانة يسرا للوزي طفلتها الثانية في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنجبت الفنانة إنجي وجدان طفلتها الثانية ومنحتها اسم نازلي، ورزقت الفنانة دنيا بطمة بمولودتها ليلي روز.

? أحزان 2020

الموت، هو الآخر كان له نصيبا من أيام 2020، حيث شهد شهر يناير الماضي رحيل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الراحلة نادية لطفي، التي رحلت عن دنيانا في اليوم الثالث من الشهر الأول في 2020، ورحلت عن عالمنا أيضا الفنانة ماجدة الصباحي والفنان إبراهيم نصر والكوميديان حسن حسني، ولحقت بهم الفنانة رجاء الجداوي في يونيو الماضي بعد معاناتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وفي منتصف أكتوبر 2020 توفي الفنان محمود ياسين بعد معاناة طويلة مع مرض ألزهايمر، وقبل أن ينتهي العام أفجع الوسط الفني نبأ وفاة المخرج السوري حاتم علي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في أحد فنادق العاصمة المصرية، القاهرة.

? انفصالات عام الجائحة

ومع اقتراب غروب شمس عام 2020، شهد الوسط الفني اشتعال عدة أزمات، لعل أبرزها الأزمة التي اندلعت بين المطربة السورية وطليقها المخرج المصري طارق العريان، على خلفية ظهورالعريان مع الموديل نيكول سعفان، الذي أشيع أنهما تربطهما قصة حب، وهو ما أغضب أصالة ودفعها للهجوم على العريان عبر منشورات لها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

? يوميات مأذون 2020

وفي مقابل حالات الانفصال، قرر عدد من نجمات الفن دخول القفص الذهبي في 2020، قرر عدد من نجمات الفن دخول القفص الذهبي في 2020 منهم الفنانة ياسمين صبري التي تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،

