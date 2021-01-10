الأقل والأوفر حظاً في العام الجديد

Sunday النهار

أكدت خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد أن الكثيرين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء عام 2020 ويتوقعون أن يكون العام الجديد أفضل حالاً منه بعد الأحداث الساخنة المتواترة التي شهدها العالم. وعلى مستوى الساحة الفنية رأت أن عام 2021 يمثل مرحلة مهمة في الفن.. تزدهر فيه روح الابداع، ويحمل حظا وفيرا لعدد كبير من الفنانين في الوسط الفني وقالت: لدينا فنانون حظهم جيد منهم شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب وأحمد عز ومحمد هنيدي ونانسي عجرم وكندة علوش ونيللي كريم ومصطفى شعبان ونادين نجيم وغادة عبد الرازق. ولدينا من سيعانون من سوء الحظ: عادل امام ويسرا والهام شاهين وياسمين عبد العزيز ورانيا يوسف واليسا وغادة عادل وهنا شيحة وياسمين صبري، وميريام فارس ومنة شلبي. أيضا سيبتعد البعض عن الأضواء منهم: أصالة وسميرة سعيد ونوال الكويتية وأنغام ودينا الشربيني. وبنظرة عامة على تاريخ ميلاد بعض الفنانين المصريين والعرب نجد الآتي:

أحلام: 13 فبراير - برج الدلو

في عام 2021.. «المشتري» كوكب الحظ في برجها.. لديها حظ كبير بشرط أن تتحكم في اظهار انفعالاتها وأن تحافظ على اللباقة.

اليسا: 27 أكتوبر – برج العقرب

عام 2021 يحمل لها ضغوطاً وعدم اتزان نفسي وحيرة وتردداً في اتخاذ القرارات وقد تكون لديها متاعب صحية.

نانسي عجرم: 16 مايو - برج الثور

في عام 2021 ستكون على موعد مع النجاح والمكاسب.. لديها اصرار وطاقة وارادة جبارة ويساعدها ذلك على الوصول لأهدافها.

أصالة: 15 مايو - برج الثور

في عام 2021 ترغب في الابتعاد عن الأضواء وتميل لعدم الادلاء بأخبارها للصحافة والاعلام.

نادين نجيم: 7 فبراير - برج الدلو

عام 2021 يحمل لها تغييرا ايجابيا وانتقالا لمكانة أفضل بشرط أن تحافظ على استقلاليتها وتسيطر على انفعالاتها. قد تغير أيضا أسلوبها في العمل والتمثيل أو تغير أسلوب حياتها للأفضل.

سميرة سعيد: 10 يناير - برج الجدي

في هذا العام قد تميل للابتعاد عن الأضواء في أحيان كثيرة أو تضطرها الظروف لذلك.. ضغوط مهنية أو صحية ويجب أن تنتبه وتدرس جيدا خطواتها.

ميريام فارس: 3 مايو - برج الثور

عام 2021 تبدو أكثر استعدادا للظهور بشكل جديد، ولديها الكثير من الأعمال مما يجعلها تشعر أحيانا بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدها علاقاتها الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل أي مشاكل.

أنغام: 19 يناير - برج الجدي

تحتاج للعمل في هدوء واطمئنان – شخصية قوية- جذابة-قادرة على التنظيم واتخاذ القرارات - غامضة- تحب العمل في سرية وكتمان.

في عام 2021 قد تشعر بعدم الاتزان عاطفيا ولديها حيرة وتردد في اتخاذ قرارات.

شمس الكويتية: 28 أبريل - برج الثور

عام 2021 يمثل بداية مرحلة جديدة بالنسبة لها تميل فيها لاتخاذ قرارات جريئة وتحقق نجاحات بشرط ألا تلجأ لوسيط ولا تدع أحدا يتكلم نيابةً عنها.

نوال الكويتية: 18 نوفمبر – العقرب

في عام 2021 تميل للهروب من الأضواء أو تضطرها الظروف للابتعاد قليلا.

وائل كفوري: 14 سبتمبر – برج العذراء

في عام 2021 يبدأ نشاطا جديدا ويظهر بشكل جديد وجريء.

عبد الله الرويشد: 18 يوليو - برج السرطان

هذا العام يبدو أكثر استعدادا للظهور بشكل جديد، ولديه الكثير من الأعمال مما يجعله يشعر أحيانا بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعده علاقاته الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل أي مشاكل.

شيرين عبد الوهاب: 8 أكتوبر – برج الميزان

2021يحمل لها تغييرا ايجابيا وانتقالا لمكانة أفضل (المشتري يدعمها).. لديها خروج من أزمة وحماس ونضج وظهور مبهر.. لوك جديد وستايل جديد.

عمرو دياب: 11 أكتوبر – برج الميزان

في 2021 يحقق المزيد من النجاحات والطموحات والمكاسب.. يتحرك بحماس ويضع بصمة من خلال عمل فني مهم يقوم به ويكسب المزيد من المعجبين.

دينا الشربيني: 17 مارس – برج الحوت

عام 2021 تميل للهروب من الأضواء أو تضطرها الظروف للابتعاد قليلا.

ليلى علوي: 4 يناير - برج الجدي

في عام 2021 تبدأ مرحلة جديدة تتخذ فيها قرارا جريئا.

