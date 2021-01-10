«من كان سيصدقني لو قلت إنني سجلت خمسة أضعاف أهداف بيليه؟»

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تداولت وسائل الاعلام العالمية قبل فترة خبر تجاوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدد أهداف الأسطورة البرازيلي بيليه ومن بعده مواطنه روماريو ليصبح مهاجم يوفنتوس الايطالي الحالي في المرتبة الثانية لأكبر مسجلي الأهداف في تاريخ كرة القدم.

لكن مهلاً.. من اللاعب رقم واحد في تلك القائمة؟ ولماذا يجهل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة اسمه ولا يعرفون قصته؟

لنتفق أولاً أن الحصول على احصائية دقيقة لعدد أهداف لاعبي القرن الماضي أمر صعب جداً ولا يمكن اثباته لأن التوثيق في تلك الأيام شاق والمصادر قليلة، بالاضافة الى تداخل البطولات والمباريات الودية مع نظيرتها الرسمية، فبيليه مثلاً يدعي أنه سجل 1279 هدفاً في 1363 مباراة بما فيها المباريات الودية، لكن المواقع المعتبرة مثل موقع (RSSSF) والاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء (IFFHS) وموسوعة ويكيبيديا تعتبر المهاجم النمساوي – التشيكي جوزيف بيكان هو صاحب السجل الأعلى من الأهداف في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم. ويتصدر بيكان القائمة برصيد 805 أهداف، ويأتي كريستيانو ثانياً برصيد 776 هدفاً، ثم روماريو (772)، وبيليه (767)، والهنغاري فرينش بوشكاش (746)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (744)، مع الاشارة الى أن أرقام رونالدو وميسي ليست ثابتة لأنهما أسبوعياً يسجلان المزيد والمزيد.

ويبدو أن النجمين البرتغالي والأرجنتيني قادران على الوصول الى رقم بيكان في السنوات القليلة المقبلة، مثلما حطما معظم الأرقام القياسية المتعلقة بالأهداف، كما يتبقى لقب صاحب أكثر عدد من الأهداف الدولية وهو الرقم الذي يحمله الايراني علي دائي برصيد 109 أهداف، ويحتاج كريستيانو الى 7 أهداف فقط لمعادلته علماً بان ميسي وصل الى 71 هدفاً في المركز الثاني عشر.

ويقلل الكثير من النقاد والجماهير من الانجازات التي حققها نجوم القرن الماضي لأن اللعبة كانت أكثر بساطة والطرق الدفاعية لم تكن بالصعوبة التي يواجهها نجوم الوقت الحالي، لكن بيكان نفسه رد على هذا الكلام بقوله: لقد سمعت مرات عدة عن النظرية التي تقول أنه كان من الأسهل التسجيل في أيامنا. لكن الفرصة هي نفسها حتى قبل مئة عام وستظل كما هي بعد مئة عام، ويضيف: الوضع متطابق تماماً ويجب أن يتفق الجميع على أن الفرصة ينبغي أن تتحول الى هدف. اذا أتيحت لي خمس فرص فسوف أسجل خمسة أهداف، واذا كان لدي سبع فرص فسأسجل سبعة. و لايمكن اتهام بيكان بالمبالغة لأنه بالفعل سجل 7 أهداف في 3 مناسبات خلال مسيرته مع سلافيا براغ في الدوري التشيكي.

ولد بيكان في 25 سبتمبر من العام 1913 لأسرة فقيرة في فيينا، ويبدو أنه ورث حب اللعبة من والده الذي كان لاعباً لنادي رابيد فيينا، لكن الأب رحل عن الدنياً مبكراً تاركاً بيكان وشقيقيه في عهدة الأم التي عانت كثيراً لتربيتهم، وحاولت جاهدة ان تبعد صغيرها عن كرة القدم، الا أن تعلق بيكان في اللعبة كان اقوى من كل الظروف. ومع ذلك كانت الأم حريصة دائماً على حضور مباريات ولدها وقامت في احدى المرات بالهجوم بمظلتها الشمسية على أحد اللاعبين الذي قام باعاقة بيكان.

ظهرت موهبة النجم النمساوي سريعاً الأمر الذي دفع نادي العاصمة النمساوية الى دفع 150 شلناً للاحتفاظ به، ثم زاد الأجر عند بلوغ اللاعب سن العشرين ليصل الى 600 شلن. وخلال 4 سنوات مع رابيد سجل بيكان 52 هدفاً في 49 مباراة، لكن الحرب العالمية الثانية غيرت كل خطط النجم النمساوي الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال فرنسا 1934 وأنهاه في المركز الرابع بعد الخسارة من ايطاليا في نصف النهائي ومن ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وتسببت الحرب في رحيل بيكان الى تشيكوسلوفاكيا عام 1937 ليلعب مع نادي سلافيا براغ لمدة 11 موسماً كان الهداف فيها جميعاً وبلغ عدد أهدافه مع النادي التشيكي 395 هدفًا خلال 217 مباراة.

دولياً، مثّل بيكان منتخباً آخر هو منتخب محمية بوهيميا ومورافيا التي كانت محمية ألمانية ذات غالبية تشيكية تتمتع بالحكم الذاتي، ولعب لها مباراة واحدة أمام ألمانيا وسجل ثلاثية في لقاء انتهى بالتعادل 4-4، كما لعب بقميص منتخب تشيكوسلوفاكيا 14 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً، ومع ذلك لم يحظ بيكان بالاحترام اللازم لأن البعض كان يناديه بـ الوغد النمساوي نظرًا لأصوله النمساوية. لعب بعدها بيكان لأندية عدة مثل فيتكوفيتسه (1950-1951) هراديتش كرالوفي (1952) دينامو براغ (1953-1955) خلال مسيرته التي استمرت لأكثر من 25 عامًا، ثم اتجه للتدريب بعد اعتزاله ودرب أندية عدة آخرها نادي تونجيرين البلجيكي في العام 1968 ونجح في الصعود بالفريق من الدرجة الرابعة الى الدرجة الثانية. في تلك الأيام كان بيليه يحتفل باحراز هدفه رقم 1000 وكان الصحافيون يبحثون عن لاعب يمكن مقارنته مع النجم البرازيلي، واقترح اللاعب النمساوي السابق فرانز بيمبو بيندر على بيكان أن يتحدث للصحافيين عن أهدافه التي يقول أنها تجاوزت أهداف بيليه بكثير. وعندما سأله الصحفيون لماذا لم يثر المزيد من الضجة حول انجازاته التهديفية ، قال بيكان الذي فارق الحياة في ديسمبر من العام 2001: من كان سيصدقني لو قلت إنني سجلت خمسة أضعاف أهداف بيليه؟.

