جسر «فيلكا».. حلم الكويت الضائع شواطئ ساحرة وآثار قديمة

Sunday النهار

43 كيلومترا هي مساحة جزيرة فيلكا بانتظار تطويرها بمشاريع انشائية ضخمة ان تمت فانها ستغير وجه الكويت سياحيا واقتصاديا واجتماعيا.

بدأت الافكار الخاصة بتطوير الجزيرة وجعلها مقصدا سياحيا منذ فترة طويلة الا ان الجدية في طرح المشاريع كانت في السنوات الاخيرة ومنها ما عرضته ثلاث تحالفات تضم شركات كبرى منذ سنتين، هذه التحالفات الثلاث قدمت في عام 2006 عرضا تفصيليا للتصاميم النهائية الخاصة بتطوير جزيرة فيلكا.

ويضم التحالف الاول شركة العقارات المتحدة والكويتية للاستثمار وشركة اجيليتي والكويتية العقارية القابضة فيما ضم التحالف التالي شركة مجمعات الاسواق والمشاريع المتحدة وبيت التمويل واللؤلؤة العقارية.

اما التحالف الثالث فضم الشركة العربية العقارية وبنك الكويت الدولي (العقاري سابقا) وشركة وربة للتأمين والشركة الشرقية للانشاءات.

وقدرت كلفة المشروع انذاك بنحو 1.5 مليار دينار على ان يكتمل انجازه خلال نحو سبع سنوات وفقا لنظام الـ (B.O.T).

ومن المشاريع التي طرحت لتطوير جزيرة فيلكا لتصبح مركزا سياحيا اقليميا وعالميا مشروع تحالف الشركة العربية العقارية وشركة الانشاءات الشرقية ومن بين ابرز مكوناته منطقة منتجعات (ايكاروس). واستغرق المخطط التنظيمي للجزيرة نحو خمس سنوات من الدراسات والتخطيط حيث اعتمدته بلدية الكويت وابرز معالم المخطط انشاء قناة مائية من شمال الجزيرة الى جنوبها الغربي.

وشمل المخطط عدة مكونات اهمها القرى التي تستعمل للسياحة العلاجية بغرض الاستجمام ومعايشة البيئة والاسكان السياحي عبر الفنادق والشقق الفندقية والشاليهات المطلة على الشاطئ والاسكان الخاص بالعاملين في الجزيرة وقرى الصيادين والمراكز الخدمية الشاطئية.

ويشمل المراكز الترفيهية السياحية ومنها ملاعب الغولف التي يتخللها البحيرات وبعض الخدمات الملحقة بها ومنطقة العاب مائية واخرى للعروض الخاصة بالكائنات البحرية.

ويتضمن المخطط ايضا مناطق لبعض وزارت الدولة ومحميات طبيعية خاصة لهجرة الطيور وتكاثرها ومناطق تاريخية تضم اثار الجزيرة اضافة الى المرفأ الخاص لرسو السفن واليخوت القادمة للجزيرة لاغراض السياحة ونقل الافراد والبضائع ويصل الجزيرة بالمناطق المجاورة. ومن ابرز معالم فيلكا وفقا للدراسات والمخططات وجود نحو1200 شاليه ومطاعم على طول ساحل الجزيرة اضافة الى المجمعات التجارية و 11 فندقا عالميا من تصنيف الخمس نجوم مع عدم السماح بدخول السيارات وانشاء تلفريك يحيط بالجزيرة. جزيرة فيلكا او ايكاروس كما اطلق عليها الاغريق لا تزال تنتظر فجرا جديدا لانشاء بنيتها التحتية وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى فيها بعد اقرار قانون الـ(B.O.T) وهي حلم يراود اهل الكويت وينتظرون تحقيقه بسرعة الى جانب مشروعي ميناء بوبيان ومدينة الحرير.

تقاسيم جغرافية

وقد بدأت قصة جسر فيلكا رسميا حين أقرت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي اقتراحا بشأن عمل جسر يربط جزيرة فيلكا بالمدينة يبلغ طوله 20كم امتدادا من طريق الدائري الخامس باتجاه دوار البدع باتجاه البحر.

وحددت الدراسة اهمية عمل الجسر نظرا لموقع جزيرة فيلكا الاستراتيجي وما تتمتع به من تقاسيم جغرافية والآثار التي بها والمشاريع التي طرحت بها وبدأت بعض المشاريع بالتنفيذ مثل المشاريع السياحية من شاليهات، قرى سياحية، متنزهات، فنادق، منتجعات صحية، محميات بيئية، ميناء، مراكز ترفيهية ومناطق اثرية، وذكر ان عمل الجسر سيساهم ويخدم جزيرة فيلكا ويدعم وجودها السياحي في منطقة الخليج العربي ويعزز مكانها الجغرافي وتكون وجهة للسياحة العالمية. ويؤدي إلى سهولة الانتقال من الجزيرة واليها عبر الجسر وفي جميع الاوقات طوال السنة كما سيساعد على العائد المادي للمشاريع في الجزيرة من خلال هذا الجسر وبالتالي تصبح التنمية الاقتصادية والسياحية ذات جدوى في البعد الاستراتيجي والاقتصادي والسياحي لانشاء الجسر، كما سيساعد على خلق وازدياد فرص العمل للمواطنين وذلك باجتذابهم للجزيرة بسهولة الانتقال عبر الجسر الرابط بين الكويت وفيلكا. وعن اسباب اختيار الطريق الدائري الخامس قالت الدراسة: طول الطريق الذي يساعد على انسيابية الحركة المرورية للمركبات القادمة من جسر فيلكا والعكس صحيح. قابلية التوسع وزيادة حجم طريق الخامس بالمستقبل. موقع طريق الخامس السريع الاستراتيجي بالنسبة لخريطة الكويت. موقع طريق الخامس السريع وتقاطعه مع طرق سريعة مهمة تساعد المركبات على سهولة الوصول الى جسر فيلكا مثل طريق المغرب السريع وطريق الملك فيصل وطريق الملك فهد. نهاية طريق الخامس السريع باتجاه دوار البدع يساعد على عمل جسر باتجاه البحر. واشارت الى ان جسر فيلكا على سكة حديد للقطار والتي ستساعد على نقل الركاب من موظفين ومواطنين وسياح، كما تساعد على نقل البضائع واحتياجات الجزيرة ويساهم وجود القطار في تخفيف مرور الشاحنات الى جزيرة فيلكا للنقل الى جانب تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بتعدد وسائل المواصلات.

اختفاء قسري

ومنذ 2008 اختفى هذا المشروع ليعود مرة أخرى الى الواجهة في العام 2015 حيث بدأت بلدية الكويت فعليا عمل مشروع متكامل لتطوير جزيرة فيلكا، التي تعد أهم الجزر الكويتية التي كانت مأهولة بالسكان، حيث سيتم الاهتمام بالجانب التراثي والترفيهي والسياحي للجزيرة.

وأكدت أن الإدارة العليا بالبلدية قررت بدء تطوير أولى الجزر الكويتية وهي جزيرة فيلكا، والتي كانت مأهولة بالسكان قبل الغزو العراقي.

وقال إن البلدية تعكف حاليا على عمل دراسة شاملة لمشروع تطوير الجزيرة، وستعرض تلك الدراسة على المجلس البلدي لأخذ الموافقة عليها، ومن ثم ستحيلها للجهات المعنية لتدخل في حيز التنفيذ.

واشار إلى أن البلدية بدأت بالفعل تحديد ملكيات الدولة في الجزيرة، وتحديد الملكيات الخاصة، مع الإبقاء على المواقع التراثية في الجزيرة، حيث تبين ان الدولة تمتلك نسبة 98.97 في المئة من مساحة الجزيرة، بينما تبلغ نسبة الملكيات الخاصة فيها 1.03 في المئة.

مواقع أثرية

وقال مصدر وقتها ان البلدية وضعت في عين الاعتبار ان جزيرة فيلكا تحتوي على العديد من المواقع الأثرية المهمة، لاسيما انها مرت بفترات تاريخية تعود الى عدة قرون، أهمها آثار الخضر وسعيدة والقرينية وقلعة القرينية والقصور وتل خزعل وقلعة الزور وسعد وسعيد وخرائب دشت والعوازم والصباحية، لافتا الى ان الجزيرة ستشمل عدة أنواع للسياحة أحدها سياحة تراثية ستكون من مسؤولية المجلس الوطني للفنون والآداب. يذكر ان المجلس البلدي وافق في جلسات سابقة في العام 2018 على إنشاء جسر يربط مدينة الكويت بجزيرة فيلكا عن طريق جسر جابر الموصول بمدينة الحرير، ما سيزيد الاقبال على الجزيرة من قبل المواطنين

والسياح.

مركز ترفيهي

واعربت البلدية انه وفق السياسة العامة للدولة، ستعمل على ان تجعل الجزيرة مركزا ترفيهيا واستثماريا وسياحيا للكويت، وستكون فيها مشاريع سكنية وتجارية متعددة، بعد ان تقدم البلدية تصورها الشامل للجزيرة. وتقع جزيرة فيلكا في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي، على بعد 20 كيلومترا من سواحل مدينة الكويت، ويبلغ طولها نحو 12 كيلومترا، وعرضها 6 كيلومترات، ومساحتها الإجمالية 43 كيلومترا، وأعلى ارتفاع بها 10 أمتار، ويبلغ طول الشريط الساحلي لها 38 كيلومترا. وكانت الجزيرة محطة تجارية مهمة على الطريق البحري بين حضارات بلاد ما بين النهرين والحضارات المنتشرة على ساحل الخليج العربي، واعتبرت مركزا دينيا قديما ذا شأن مهم في الخليج في العصور القديمة. وكانت سباقة في تأسيس احد أول المراكز الحضرية في منطقة الخليج العربي، فخلال العصر الدلموني، أي منذ نحو 3000 سنة ق. م، في الفترة التي شهدت بروز الحضارة الإنسانية بالبحرين، كان سكان فيلكا أسسوا حضارتهم وديانتهم الخاصة.

سواحل الجزيرة اكثرها رملية، وان كان جزء منها صخريا في بعض السواحل الجنوبية الغربية وفي منطقة الرويسية شمالاً. ويغلب على سطحها الانبساط، وأعلى نقطة ارتفاع في الجزيرة عن مستوى سطح البحر تقع في الجنوب الغربي بمنطقة تلال شبيجة ويصل ارتفاعها على 10 امتار تقريباً.

وتمتاز الجزيرة بصلاحية شواطئها لرسو السفن، لأنها محمية من العواصف البحرية. وتشير الدراسات الأولية الى ان الميناء القديم للجزيرة كان يقع بالقرب من منطقة رأس الخضر، التي تقع في الجهة الشمالية من الجزيرة. كما يوجد ميناء آخر في الجزء الجنوبي من الجزيرة قرب موقع المدينة الدلمونية ورغم عدم شيوع مثل هذا التصميم في بيوت الخليج، الا انه ملائم لجو الصيف الحار اذ يخلق تهوية متقاطعة من اول المبنى الى آخره من خلال الأبواب التي تفتح في الأطراف المتقابلة للممرات ويمكن ايضاً الحصول على تهوية داخل الحجرات من خلال نافذتين لكل غرفة.

وقد شيد المبنى من المواد المتوافرة في ذلك الوقت، وهي الصخر البحري والطين وخشب الشندل والباسجيل والبواري.

مجلس الوزراء لـالتخطيط: دراسة ضم فيلكا إلى مشروع مدينة الحرير

كشف الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي ان الحكومة تدرس ضم جزيرة فيلكا الى مشروع مدينة الحرير والجزر.

وبين الرفاعي في كتاب موجه الى بلدية الكويت في 2019 ان مجلس الوزراء طلب من أمانة التخطيط دراسة نزع ملكية العقارات التي تعترض جزيرة فيلكا وموافاته بالرأي حول اعتبار العقار موضوع الاستملاك ضمن المشاريع العامة ذات نفع عام والمدرجة ضمن الخطة الانمائية العامة للدولة. وطلبت الأمانة العامة من البلدية تصورها للموضوع وافادتها بالرد بالسرعة الممكنة تمهيداً لعرض القضية على لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء.

وكانت البلدية احاطت مجلس الوزراء بالاجراءات التي اتخذتها كل من وزارات الدفاع، والأوقاف، والاعلام، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وادارة املاك الدولة في وزارة المالية، بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا وازالة جميع المعوقات التي تعترض مسار التنفيذ.

وقامت البلدية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لازالة المعوقات التي تخص كلاً منها وفقاً لجدول زمني يتفق مع مسار تنفيذ مشروع تطوير جزيرة فيلكا، والغاء تخصيص المواقع الحكومية غير المستغلة. وكلفت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالمضي قدماً في الاجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات التي تعترض مشروع تطوير الجزيرة، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن والنصوص القانونية ذات الصلة.

ووافق مجلس الوزراء ايضاً على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمضي قدماً في متابعة اعمال التنقيب في المواقع الأثرية المحددة في المخططات المساحية ذات الصلة في جزيرة فيلكا، وذلك لمدة سنة واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.

الأشغال: لا يمكن ربط فيلكا بمدينة الحرير!

أيدت وزارة الأشغال البلدية بشأن عدم امكانية تنفيذ الاقتراح المتعلق بربط جزيرة فيلكا بمدينة الحرير. وقالت في كتابها الى المجلس البلدي قبل نحو 14 سنة بالاشارة الى الموضوع بشأن طلب الحضور للاجتماع المذكور بتاريخ 26/ 4/ 2017 لمناقشة اقتراح عضو المجلس البلدي احمد الفضالة بشأن مدى امكانية ربط جزيرة فيلكا لمدينة الحرير او جسر الشيخ جابر الأحمد.

ونظرا لعدم انعقاد الاجتماع في التاريخ المذكور لعدم اكتمال النصاب المحدد للانعقاد من قبلكم، فان الوزارة بهذا الصدد تؤكد ما ورد في كتابها رقم 16/3-47-2086 المؤرخ في 6/ 6/ 2016 بشأن عدم امكانية ادراج المقترح كأمر تغييري ضمن اعمال تنفيذ جسر الشيخ جابر الأحمد نظرا لكونه من المشاريع الكبيرة ذات التكلفة العالية والتي تحتاج الى اعداد دراسة للجدوى وغيرها من الدراسات التي تحدد حاجة الدولة للمشروع.

تجدر الاشارة الى ان رأي الوزارة في هذا الصدد يتوافق مع رأي البلدية الذي سبق ان ابدته بشأن عدم امكانية تنفيذ الاقتراح عن طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد كأمر تغييري او امر اضافي نظرا لأن الموضوع يحتاج الى العديد من الدراسات (البيئية - البحرية - الديموغرافية…) على نحو ما ورد تفصيلا بهذا الكتاب.

وبالاضافة الى سبق استبعاد هذا المقترح من قبل بعض الجهات المعنية كأحد المسارات المقترحة مسبقا اثناء الدراسات الأولية للمشروع قبل الطرح للتنفيذ.

لذا، فان الوزارة تؤكد ما ورد برأيها والذي سبق وان ابدته من قبلها بمحضر الاجتماع.

تغير وجه الكويت السياحي

أشارت تقارير اقتصادية الى انه ان تم تطوير جزيرة فيلكا فانها ستغير وجه الكويت سياحيا واقتصاديا واجتماعيا وبدأت الافكار الخاصة بتطوير الجزيرة وجعلها مقصدا سياحيا منذ فترة طويلة الا ان الجدية في طرح المشاريع كانت في السنوات الأخيرة ومنها ما عرضته ثلاثة تحالفات تضم شركات كبرى منذ عدة سنوات.

وهذه التحالفات الثلاثة قدمت في عام 2006 عرضا تفصيليا للتصاميم النهائية الخاصة بتطوير جزيرة فيلكا ويضم التحالف الأول شركة العقارات المتحدة والكويتية للاستثمار وشركة اجيليتي والكويتية العقارية القابضة فيما ضم التحالف الثاني شركة مجمعات الاسواق والمشاريع المتحدة وبيت التمويل الكويتي واللؤلؤة العقارية.

اما التحالف الثالث فضم الشركة العربية العقارية وبنك الكويت الدولي (العقاري سابقا) وشركة وربة للتأمين والشركة الشرقية للانشاءات وقدرت تكلفة المشروع انذاك بنحو 1.5 مليار دينار على ان يكتمل انجازه خلال نحو 7 سنوات وفقا لنظام الـ B.O.T.

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حقبة حضارية وتاريخية

فيلكا هي ثاني اكبر الجزر الكويتية مساحة بعد جزيرة بوبيان، وأهم المناطق الأثرية في الكويت.

وتزخر الجزيرة بشواهد اثرية تمثل حقبة حضارية وتاريخية متسلسلة منذ نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الحديث.

وهي من اولى المواقع الأثرية التي اجريت فيها اعمال المسح والتنقيب الأثري بأسلوب علمي، منذ عام 1958.

وقد توقفت هذه الأعمال بسبب الغزو العراقي الغاشم عام 1990، ولم تستأنف مرة اخرى الا في عام 1999 بسبب ما لحق بها من دمار، وما انتشر فيها من ذخائر وألغام ما زالت تمثل خطراً على حياة الانسان.

أهداف التطوير

تعزيز الجوانب التراثية والثقافية في الجزيرة والمحافظة على المواقع الأثرية والارتقاء بالتراث الثقافي في الجزيرة.

تطوير الجزيرة لتكون وفق مواصفات صديقة للبيئة.

توفير جميع الأنشطة والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين وتحفيز الزوار على مدار العام.

تطوير الجزيرة لتكون تجربة سياحية متميزة تنافس الوجهات السياحية الاقليمية.

تسهيل الوصول للجزيرة من العاصمة - الكويت.

حقبة حضارية وتاريخية أهداف التطوير

تعد جزيرة فيلكا من اكبر وأهم الجزر الكويتية حيث تبلغ مساحتها حوالي 43 كيلو متر مربع، لذا سعت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتطوير الجزيرة لتصبح واجهة سياحية ذات مواصفات عالية تتمتع بخدمات ومشاريع متعددة الاستعمالات منها السياحية والترفيهية والثقافية.

وذلك مع المحافظة على الطابع التراثي والأثري في الجزيرة والتي تعد من اهم المعالم السياحية والتاريخية بالكويت.

وتتطلع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو تطوير جزيرة فيلكا وفق مواصفات تكون صديقة للبيئة وذلك للمحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة لتصبح جزيرة فيلكا من اهم المراكز السياحية والثقافية في المنطقة؛ والتي تجمع بين احدث المعايير والمواصفات العالمية مع المحافظة على التراث الكويتي والتاريخي للجزيرة.

