«تهايم» بريد الكويت «النايم»

Sunday النهار

يشهد قطاع البريد في الكويت مشكلات كثيرة ومعاناة طويلة مع التأخير في تسليم الرسائل والطرود لاصحابها ناهيك عن ضياع بعضها الأمر الذي يتسبب في تأثيرات اجتماعية وأخرى اقتصادية. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع ووجود بدائل عديدة لنظام البريد الا انه مازال ذا اهمية خاصة في التعاملات التجارية والرسمية وغيرها. فأحيانا يعيش قطاع البريد فوضى عارمة تبدأ في مركز الفرز بفرع مطار الكويت الدولي، والذي يقترب من الانفجار من كم الطرود المكدسة لأسابيع طويلة وربما اشهر!

المواطنون والمقيميون دائمو الشكوى عن خدمات قطاع البريد المتردية والمتراجعة ورأوا ان البريد يشهد اسوأ مراحله بلا تحرك من مسؤولي وزارة المواصلات، مطالبين بتحسين الخدمة البريدية التي اوشكت ان تموت.

وأكدوا انه بالرغم من رخص اسعار الخدمات البريدية في الكويت فانهم يضطرون الى اللجوء الى شركات البريد الخاصة، بالرغم من اسعارها المرتفعة، لكي يضمنوا عدم ضياعها، والتعويض هو الضامن لحقوقهم في حال ضياعها، بعكس ما يحدث في البريد، الذي يتبع وزارة المواصلات.

الامر المستغرب في هذا التراجع ان البريد في الكويت لم يولد سيئا، بل له تاريخ ازهى مما نعيشه حاليا، ويعد من اوائل البريد في المنطقة، الا ان حاله وخدماته بدأت تهبط تدريجيا حتى وصلت الحال به الى هذه المرحلة.

ماذا لو علمنا ان نحو 136 الف صندوق بريد موزعة على 86 مكتبا في المحافظات الست، وقيمة الاشتراك 60 ديناراً لمدة 4 سنوات للشركات و15 للأفراد، ويحصّل القطاع قرابة 400 الف دينار سنوياً رسوم الاشتراك والتجديد للصناديق البريدية.. فلماذا لا تكون النظرة لهذا القطاع بأنه مورد مالي مهم؟

وماذا لو علمنا انه يعمل في قطاع البريد نحو 1800 موظف وموظفة، وفق البيانات الرسمية.. فما نحن فاعلون للاستفادة من خدماتهم بتطوير القطاع؟!

وماذا لو علمنا ان تطوير قطاع البريد اصبح ضرورة، خاصة وان المصادر تشير الى ان 72 دولة تطالب الكويت بتعويضات مادية لفقدان الطرود وعدم تسليمها اذا فما الدواعي التي تجعل الكويت لا تهتم بهذا القطاع الحيوي والمهم؟!

سمعنا كثيرا ان هناك توجهاً لخصخصة قطاع البريد وتحويله الى شركة مساهمة، مؤكداً ان ذلك سيسهم في تطوير قطاع البريد والارتقاء به والقضاء على جميع السلبيات الحالية بالاضافة الى دراسة اعطاء تراخيص للقطاع الخاص لبعض الخدمات البريدية من اجل الارتقاء بالخدمة الا ان الامر ما زال حبيس الأدراج.

