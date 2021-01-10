«المتحف البحري».. تجسيد حي لتاريخ الكويت الاقتصادي

Sunday النهار

الكويت، بلد صغير بحجمه كبير في نهضته متنوع في مكوناته اكتسب كيانا بارزا من خلال موقعه البحري ووقوعه بين عدة حضارات قديمة جعلته يتحدى الظروف القاسية لينهض بكيانه المستقل فكان ابناؤه يجاهدون في البر والبحر لكسب قوتهم، اذ كان البحر مصدر رزقهم الاساسي قبل اربعة قرون وتلونت طبيعة حياتهم بطابع الغوص والسفر البحري وصيد الاسماك وتعلموا العديد من الحرف والصناعات، فكان تاريخ الكويت زاخراً في هذا المجال وتميز ابناؤه في المنطقة فكان منهم النواخذة المشهورون في الخليج ووصل صيتهم الى بلاد الهند وغيرها وكانت اساطيلهم البحرية القديمة تجوب البحار الى منتصف القرن الماضي.

واهتم حكامها بذلك التاريخ وبذلوا اقصى جهدهم في الحفاظ عليه وعلى الهوية الاقتصادية التي اعتمد عليها الرعيل الاول في حياتهم ومن مظاهر ذلك الاهتمام انشاء المتاحف والنشاطات التراثية ومنها متحف الكويت البحري.

الحياة البحرية

اما متحف الكويت البحري فصرح ثقافي جسد مفهوم الحياة البحرية الكويتية القديمة وكنوزها القيمة ومظاهر الانشطة البحرية والسفن العملاقة التي كانت تستخدم قديما والتي امتهنها الاباء والاجداد.

وبدورها حرصت الدولة بجهود جبارة وتوصيات سامية على المحافظة عليها لتكون منارة ثقافية وتاريخية وقصة كفاح تحكيها للاجيال الحالية والقادمة، قصة تحكي عمق العلاقة بين الكويتيين الاوائل والبحر كمصدر رئيس لتامين مصدر رزقهم قبل ظهور النفط.

المتحف البحري الذي اشرفت عليه الايادي الامينة الممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب حيث قام قطاع الاثار والمتاحف والشؤون الهندسية بصيانة و ترميم المبنى الجنوبي للمدرسة الشرقية المطلة على شارع الخليج العربي في منطقة شرق ليكون مؤهلاً لإقامة المتحف حيث تم افتتاحه في 10 يناير عام 2010 وترميم وتجهيز هذا المبنى بالشكل الذي يجعله مؤهلً لاقامة متحف بحري يجمع بين جناباته ملامح البيئة البحرية التي عاشها الكويتيون.

حرف بحرية

ويهتم المتحف باقتناء وعرض كل ما يتعلق بتاريخ الكويت البحري، حيث يتمكن الزائر من الاطلاع على كل ما يتعلق بالمهن القديمة والحرف اليدوية والصناعات التي اعتمد عليها أهل الكويت قديما في كسب رزقهم مثل صناعة السفن الشراعية التي صنعها القلاليف والاستاذية والنقل الساحلي والغوص على اللؤلؤ وصيد السمك.

ويحتوي المتحف ايضا على صور ونماذج مصغره من السفن الشراعية بالاضافة الى ادوات العدة والادوات المستخدمة في الصيد والغوص على اللؤلؤ وعدد صناعة السفن والتي ارتبطت بنشأة الكويت كبلد بحري، وخارج المتحف تعرض ايضا مجموعة من السفن الخشبية العملاقة لتعكس لنا مهارة الكويتيين قديما في صناعة السفن.

وفاة الاستادية

استمرت صناعة السفن في الكويت حتى نهاية القرن العشرين ثم توقفت نظرا لوفاة كبار الاستادية ولصعوبة الحصول على الأخشاب اللازمة من الهند كما حلت مواد مصنعة مثل الفيبرغلاس محل الأخشاب وأثبتت أنها أقل كلفة من غيرها من المواد وكان ذلك عاملا آخر ساعد على موت هذه الصناعة التي كانت مفخرة الكويت وأهلها خلال ثلاثة قرون.

المياه العذبة

عانى اهل الكويت قديما من شح المياه العذبة، وزادت الحاجة الى الماء العذب نتيجة لزيادة عدد السكان فبنوا سفن نقل الماء وهي تشبه البوم في الشكل وفي داخلها خزانات خشبية محكمة معدة لتخزين الماء فيها ففي كل يوم تبحر العشرات من هذه السفن الى شط العرب وتعود محملة بالماء العذب الذي كان ينقل ويوزع على المنازل بوسائل نقل مختلفة.

