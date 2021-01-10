جونسون يدعو البريطانيين إلى التزام المنازل

عربيات ودوليات

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، امس، البريطانيين إلى البقاء في منازلهم وحماية أنفسهم والآخرين من الإصابة بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع الصحي نتيجة تفشي الفيروس والزيادة في الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.

وقال جونسون في تغريدة «تتعرض مستشفياتنا لضغط أكبر من أي وقت آخر منذ بداية الوباء، وتستمر معدلات الإصابة بالارتفاع بمعدل ينذر بالخطر. لقد منحنا طرح اللقاح أملا متجددا، ولكن من الأهمية بمكان الآن أن نبقى في المنزل ونحمي هيئة الخدمات الصحية الوطنية وننقذ الأرواح».

