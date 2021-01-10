السعودية تفتح جميع منافذها 31 مارس المقبل

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الجمعة، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» وشكر وزير الصحة السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة، خادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال الربيعة «تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».

الى ذلك أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، عن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل والسماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء 31/3/2021.

وصرح المصدر بأنه نظراً لاستمرار جائحة «كورونا» المستجد، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، سيتم ابتداءً من مطلع مارس المقبل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها. ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل. وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل. مشيرا إلى ان تنفيذ ذلك سيكون وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس «كورونا» في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، كان كشف في مؤتمر صحافي، عن رصد حالات مصابين بفيروس «كورونا» المتحور. وقال «رصدنا 10 حالات لمصابين بتحورات الفيروس مؤخرا، وقد تتبعنا جميع المخالطين لهؤلاء، ولم تتبين إصابة أحد منهم». وفي ما يتعلق باللقاحات في المملكة، أكد أن أكثر من مليون شخص سجلوا للحصول على اللقاح مضيفا أن أكثر من 137 ألفا خضعوا حتى الآن للتطعيم.

