السعودية وقطر تفتحان المعبر الحدودي بينهما

عربيات ودوليات

الرياض- الدوحة- الوكالات: أعادت قطر والسعودية صباح امس فتح المعبر البري الحدودي بينهما، حسبما أعلنت مصادر قطرية. وقال مصدر قطري «الحدود مفتوحة» بينما أكد مصدر آخر أن معبر أبو سمرة الذي يبعد نحو 120 كيلومتر عن العاصمة الدوحة، استأنف عمله.

وأعلنت قطر عن إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس «كورونا» المستجد للقادمين من الجانب السعودي وستطلب من القادمين تقديم نتيجة فحص سلبي بالإضافة للخضوع إلى فحص اضافي عند الحدود والحجر لمدة أسبوع واحد في فندق تحدده الحكومة.

من جهة ثانية رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بين الإمارات وقطر. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بأن هذه الخطوة والتي تأتي ترجمة لمخرجات قمة العلا والتي تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة لتعزيز قوة ومنعة مجلس التعاون وتماسكه والحفاظ على مكتسباته، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات. وأكد الحجرف بأن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة ليتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار.

وكانت الإمارات اعلنت إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر اعتبارا من يوم امس. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل وزارة الخارجية الإماراتية خالد عبد الله بالهول قوله إن الإمارات «ستبدأ بإنهاء الإجراءات المتخذة كافة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر يوم 5 يونيو 2017، عقب توقيع بيان العُلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه». وأضاف أن بلاده «ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة.. وتم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الحالي».

