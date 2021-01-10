عربيات ودوليات

أعادت قطر والسعودية، أمس، فتح المعبر البري الحدودي بينهما، ودخلت أول سيارة مدنية إلى المملكة، بعد سنوات من الإغلاق وحظر دخول القطريين إلى أراضيها، وذلك نتيجة للمصالحة التي تمت في قمة لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء الماضي، في مدينة العلا، وأعلن فيها رفع القيود.

وأكّد مصدر قطري لوكالة «فرانس برس»، أن «معبر أبو سمرة الذي يبعد نحو 120 كيلومتر عن العاصمة الدوحة، استأنف عمله قرابة الساعة 7 صباحاً».

وأكد القطري زيد محمد المري (23 عاماً) المولود لأم سعودية أنّها «فرحة كبيرة، لقد اشتريت هذه السيارة الجديدة (لاند كروزر) لكي اذهب واحتفل مع اقربائي بالسعودية، وقمت بإجراء اختبار «كورونا» وانتظر هنا على أمل السماح لنا بالعبور في أي لحظة».

ونشرت قناة «الإخبارية» السعودية، عبر حسابها في موقع «تويتر» فيديو لأحد الواصلين من قطر، وقال فيه إنّ «إجراءات العبور يسيرة وتثلج الصدر»، مضيفاً «السعوديون سعداء مثل سعادتنا، وأعطونا وردة» تعبيرا عن ترحيبهم.

كما أعربت مديرية الجمارك، عبر حسابها في موقع «تويتر»، عن جاهزيتها لاستقبال القطريين عبر منفذ سلوى الحدودي، تحت شعار «حياكم الله نورت المملكة».

