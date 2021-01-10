هجوم الكابيتول وملف اليمين المتطرف.. الجذور التاريخية

عربيات ودوليات

أعاد الهجوم الذي تعرض له مبنى الكونغرس الاميركي في السادس من يناير 2021 الى السطح ملف اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الاميركية الذي يضرب بجذوره بعيدا في التاريخ، ووجد دعما من المرشح ثم الرئيس دونالد ترامب ما ساعد على تضخيم صفوفه واقدامه على التعدي على مؤسسات الدولة ورموزها في تحرك فوري فاجأ العالم وكان استجابة لكلمات قصيرة وجها الرئيس المنصرف الى حشد من انصاره طالبا منهم انقاذ الديموقراطية والزحف على الكونغرس لمنع اقرار نتائج الانتخابات التي خسرها للتو، وازاء هذا التطور اللافت كان من الضروري العودة الى جذور هذا الملف والمبادئ التي يدافع عنها والادوات التي اعتمدها لنشر مبادئه وتكريس وضعه على الساحة.

بشكل عام، تكشف دراسة تاريخ الولايات المتحدة الاميركية عن كونها مسرحا لظهور العديد من الجماعات والحركات ارتكبت انتهاكات وجرائم تدخل في اطار التصنيف الوارد في نص المادة «19» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانب، والمادة «2» من اتفاقية مكافحة التميز العنصري السالف الاشارة اليهما، وفي واقع الامر قامت هذه الحركات على مفاهيم عنصرية ترفض الآخر وتهدف الى اقصائه، وعلى الرغم من ان هذه الحركات بدأت بالتمييز ضد السود، الا انها سرعان ما امتدت لتشمل اليهود والعرب والمسلمين والمتحولين جنسيا وغيرهم.

بالعودة الى منتصف القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد عام 1866، نجد الاعلان عن تأسيس جماعة «كو كلوكس كلان» في مدينة بلاسلكي بولاية تنيسي بالوسط الشرقي من الولايات المتحدة، ووقف وراء ذلك من يسمون انفسهم بالمحاربين القدامى واعضاء الجيش الكونفيدرالي في الحرب الاهلية الذين كانوا يرفضون اعادة توحيد البلاد، وقد اختاروا الجنرال ناثان بيد فورد فورست زعيما لهم لدوره الكبير في الحرب الاهلية وتمثلت الاسس التي قامت عليها الجماعة في: تفوق العرق البروتستانتي الابيض على غيره من الاعراق والديانات، معارضة تحرير السود وحصولهم على الحقوق المدنية، المطالبة بالقضاء على الاقليات الدينية والعرقية في الولايات المتحدة ولتحقيق اهدافها اعتمدت الجماعة اسلوب العنف، فنفذت هجمات دامية بلغ عدد ضحاياها 3450 شخصاً، وبلغ هذا العنف ذروته عام 1867 كرد فعل على فوز السود بالانتخابات في الولايات الجنوبية وحصولهم على مقاعد في الكونغرس، وقد اسفر ذلك عن اغتيال سبعة مشرعين من السود ومهاجمة مدارسهم ومعاهدهم وكنائسهم ورموزهم.

بحلول عام 1870 تمكنت الجماعة من نشر فروع لها في جميع الولايات المتحدة الاميركية، وواصلت تنفيذ عملياتها العنيفة لفرض معتقداتها، ويلاحظ انه رغم قوتها وتمددها في هذه المرحلة كان اعضاؤها يتقنعون وينفذون هجماتهم ليلا، وبعد ان كان معظم انصارها من صغار المزارعين استقطبت المنظمة التجار والمحامين وحتى ضباط الشرطة وبعض الوزراء والاطباء، الا انه بناء على طلبات حكومات الولايات الجنوبية، اجاز الكونغرس قانونا للتصدي لهذه المنظمة، ومع سيطرة على معظم الولايات الجنوبية، تقلص نشاط الجماعة والتي يميل انصارها عادة للحزب الجمهوري.

بعد فترة توارت فيها الجماعة عن الانظار، شهد عام 1915 بروز جيل جديد يتمسك بالاسس التي قامت عليها، ولم يتردد في ممارسة انشطته في العلن، من خلال المسيرات التي حشدت الانصار والمؤيدين في الساحات والميادين في انحاء الولايات المتحدة، وشهدت عشرينات القرن الماضي تصاعد نفوذ الجماعة حيث بلغ عدد اعضائها اربعة ملايين وتمكنت في الثامن من اغسطس عام 1925 من حشد اكثر من خمسين الف عضو في مسيرة عبر شوارع العاصمة الاميركية، وعلى حين سار البعض في صفوف بعرض 20 فرداً جنبا الى جنب، شكل آخرون الحرف الانكليزي «k» او الصليب المسيحي، وامتطت قلة ظهور الخيل، وظهرت لافتات مزينة باسماء الولايات او الفروع المحلية في موكب استمر لاكثر من ثلاث ساعات في شارع بنسلفانيا مع اصطفاف المتفرجين.

نتيجة لتداعيات الكساد الكبير، خف وهج الجماعة وتضاءل عدد منتسبيها وتم حلها مؤقتا، وعلى الرغم من ذلك استمر انصارها في تنفيذ هجماتهم سرا ما اثار الغضب في مختلف انحاء البلاد، وفي عام 1965 القى الرئيس الاميركي الراحل ليندون جونسون خطابا ادان فيه انشطة هذه الجماعة ووجه باعتقال المشتبه بارتكابهم جرائم ذات صلة بذلك، وفي العقود الثلاثة التالية انقسمت المنظمة الى مجموعات متطرفة، انتمت في اغلبها لما يطلق عليه «النازيين الجدد».

واذا كان هذا المصطلح يشير بشكل رئيس الى مجموعات ظهرت في ألمانيا تجمع بينها مبادئ معادة اليهود وحب هتلر والتوق الى عودة ألمانيا النازية، الا انها انتشرت في بقاع اخرى من العالم، خصوصا الولايات المتحدة حيث تمتعت بحماية القضاء الاميركي والتعديل الاول لدستور البلاد الذي يضمن حرية التعبير، وعلى الرغم من انه من عدم وجود احصاءات محددة عن اعداد المنتمين الى هذا التيار، الا انه تم رصد حضور ملحوظ لهم في عدد كبير من الولايات، كما انهم يجيدون استخدام شبكة الانترنت للترويج لافكارهم فضلا عن المذياع وخدمات الاخبار المخصصة للعنصريين البيض، وقاموا بقصد مؤتمرات علنية في مدن مختلفة في الولايات المتحدة في اطار حملات منظمة لزيادة حجم الدعم لهم، ولاسيما لدى العنصريين حليقي الرؤوس، واضحت الحركة التي تتخذ من مينيا بوليس مقرا لها، منظمة بث الكراهية الاكبر في الولايات المتحدة.

وهكذا، فإنه في الوقت الذي لم يتوقف فيه العالم عن الحديث عن الارهاب «الاسلامي» وقعت حوادث اخرى لا تقل خطورة، تضمنت عنصري التطرف والعنف، وخلفت وراءها ضحايا من الابرياء في الولايات المتحدة الا انها لم توصف بالارهاب وانما بما يطلق عليه جرائم الكراهية، كما انها لم تحظ بنفس القدر من التغطية الاعلامية، على الرغم من اتخاذها ثلاثة اشكال من الاستهداف لـ «الآخر»: استهدف السود، والعرب المسلمين، واليهود.

مدير ابحاث في العلوم السياسية

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