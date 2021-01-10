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عربيات ودوليات

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تحطم طائرة إندونيسية تقل 50 شخصاً


أفادت وسائل إعلام إندونيسية، امس بتحطم طائرة إندونيسية بعد إقلاعها من مطار العاصمة جاكرتا. وفقدت سلطات الطيران المدني الإندونيسية الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة «سريويجايا إيرلاينز» بعد إقلاعها. وكانت الرحلة مسيّرة من جاكرتا إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وذكر تلفزيون «مترو تي. في» أن الطائرة كانت تقّل أكثر من 50 شخصا، وأنها من طراز «بوينغ 737-500». من جهتها قالت وزارة النقل الإندونيسية، إن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.


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