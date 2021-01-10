الكونغرس يستعد لمحاكمة ترامب و«إسقاط أهليته»

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واشنطن – الوكالات: اعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد في مجلس النواب للاستعداد لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته وذلك على خلفية أعمال شغب دامية غير مسبوقة لأنصاره في مبنى الكونغرس.

وقالت بيلوسي في بيان أصدرته بعد اجتماعها مع الكتلة الديموقراطية في مجلس النواب إن المجلس يحتفظ بكل خياراته، بما في ذلك التعديل الـ25 للدستور أو محاكمة الرئيس برلمانيا.

واشارت بيلوسي في وقت سابق إلى أنها لم تتلق بعد ردا من مايك بنس نائب الرئيس بشأن تفعيل التعديل الـ25 من الدستور.

وكان الأعضاء الديموقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي دعوا إلى الشروع فورا في إجراءات المحاكمة البرلمانية، وإلغاء أهلية الرئيس ترامب لتولي أي منصب في المستقبل. وقالوا في رسالة لرئيسة مجلس النواب إن ترامب يعرّض الأمن القومي للخطر، ويهدد استقرار نظام عالمي قائم على مبادئ الديموقراطية وسيادة القانون.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب النائب الديموقراطي آدم شيف إن على المجلس التحرك لبدء إجراءات محاكمة الرئيس ترامب برلمانيا لحماية البلاد من ضرره، على حد قوله. وأضاف شيف أن أفضل مسار لترامب هو الاستقالة، وإذا لم يفعل يجب على نائبه وفريقه الحكومي تفعيل التعديل الـ25 وإقالته من منصبه.

في غضون ذلك، نشر النواب الديموقراطيون في الكونغرس مسودة لائحة اتهام ضد الرئيس ترامب تمهيدا لمحاكمته برلمانيا بتهمة ارتكاب جرائم وجنح كبرى، بحسب المسودة.

وتركز المسودة على أفعال الرئيس ترامب بعد الانتخابات، وتقول إن محاكمته سببها تحريضه على العنف واقتحام مبنى الكونغرس.كما تنص المسودة على منع ترامب من تقلد أي منصب حكومي في المستقبل. وقد نشر النائب الديموقراطي تيد ليو على صفحته في «تويتر» نسخة من المسودة تضمنت بندا واحدا حمل عنوان «التحريض على التمرد». وقال النائب ليو إن أكثر من 150 نائبا وقعوا على لائحة الاتهام بعد ساعات قليلة من نشرها، وأكد أن نص الاتهام قد صيغ بهذه الطريقة بهدف الحصول على دعم المشرعين الجمهوريين.

من جانبه ترك الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب أو عدمه قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولايته.

وفي مؤتمر صحافي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير قال بايدن الذي سيتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الحالي إن «الطريقة الأسرع» لخروج ترامب من الرئاسة هي «أداء اليمين في 20 يناير». وأضاف أن «ما يحصل قبل أو بعد هو قرار يتعين على الكونغرس اتخاذه، لكن ما أتطلع إليه هو مغادرته المنصب».

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بعزل ترامب، بل بكيفية الاستمرار في محاسبته على ما قام به، معتبرا أن الضرر الذي تسبب به الرئيس لسمعة بلاده حول العالم يجب أن يتم التحقيق في ملابساته. وبشأن الهجوم على الكونغرس، قال بايدن إن الذين اقتحموه عبارة عن «بلطجية وإرهابيين محليين، وقد تلقوا تشجيعا نشطا من الرئيس». واعتبر بايدن أنه يجب تعيين مرشحي الوكالات الأمنية في أسرع وقت من أجل تجنب حصول فجوة في السلطة.وأضاف «عند استلامي الرئاسة سأقدم مشروع قانون للهجرة، وسوف أعمل على عكس قرارات ترامب في عدد من المجالات».وأعرب بايدن عن ثقته بسريان عملية نقل السلطة، سواء كان ذلك قبل اقتحام الكونغرس أو بعده.وقال «الأسبوع القادم سأكون معكم لوضع مشروع لحزمة الإنعاش الاقتصادي المقبلة».

وأكد بايدن للصحافيين أن تركيزه منصب الآن على احتواء جائحة «كورونا» وضمان تسريع وتيرة برنامج التطعيم ودعم الاقتصاد، معتبرا أن بلاده تعيش إحدى أسوأ الأزمات المالية غير العادلة في تاريخها.

في المقابل قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري إن مساءلة الرئيس ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد. ويظهر التململ واضحا داخل الحزب الجمهوري وحكومة ترامب وفريقه، فقد أدى سلوكه إلى ابتعاد جزء من أفراد معسكره واستقالت وزيرتا التربية بيتسي ديفوس والنقل إيلين تشاو.لكن شبكة «سي إن إن» نقلت عن مستشارين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس ترامب لا يفكر أبدا في الاستقالة، ولا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.

