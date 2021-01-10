الجيش طمأن بيلوسي.. منع ترامب من أي مغامرات «عسكرية»

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واشنطن – الوكالات: كشفت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي أنها تلقت تطمينات بألا يقوم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأي أعمال عدائية.

وأشارت بيلوسي إلى أنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي بشأن ما سمتها الاحتياطات المتاحة لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

وفي رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين في المجلس أضافت بيلوسي أن من الواجب حماية الشعب الأميركي مما سمته هجوم ترامب غير المتوازن على أميركا وديمقراطيتها، واصفة إياه بالرئيس غير المستقر. وقالت بيلوسي إن ترامب إذا لم يترك منصبه قريبا فإن الكونغرس سيعمل على ذلك، مشيرة إلى أنها لم تتلق بعد ردا من مايك بنس نائب الرئيس بشأن تفعيل التعديل الـ25 من الدستور.

بدوره قال متحدث باسم الجيش الأميركي إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أجاب عن أسئلة رئيسة مجلس النواب بشأن سلطة القيادة النووية.

وكان ترامب قال في تغريدة سابقة إن عشرات الملايين من الأميركيين الذين صوتوا له ولأميركا أولا ولشعار «اجعلوا أميركا عظيمة مجددا» سيكون لهم صوت هائل في المستقبل. وأضاف أنه لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم على نحو غير عادل بأي شكل من الأشكال.

الى ذلك كشف مسؤول في الكونغرس الأميركي عن سرقة أنصار ترامب كمبيوتر محمول من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، كما سُرق جهاز آخر خاص بسيناتور ديمقراطي. وقال درو هاميل مساعد بيلوسي في تغريدة له على تويتر إن الكمبيوتر المحمول الذي سُرق «كان مخصصا لغرفة المؤتمرات، ويستخدم للعروض فيها» ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وتشكل سرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس مصدر قلق مستمر منذ اقتحام أنصار ترامب المبنى،وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي مايكل شيروين إن بعض السرقات «قد تعرض جوانب متعلقة بالأمن القومي للخطر». وأفاد بأن المحققين الفدراليين يدققون خلف كل شخص متورط في الاضطرابات التي شهدها الكونغرس مضيفا أن التحقيقات تشمل الدور الذي لعبه ترامب في تحريض المتظاهرين، وسيتم فحص تصريحات وملاحظات الرئيس المنتهية ولايته قبل الهجوم.

