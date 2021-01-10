«مقتحمو الكابيتول» يخططون لاجتياح حفل تنصيب بايدن!

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واشنطن – الوكالات: تعهد أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذين يشعرون بالجرأة بعد ان نجوا في اقتحام «الكابيتول» الأربعاء الماضي، بالعودة إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 حيث بدأوا يحشدون بعضهم عبر الانترنت.وظهر هذا التعهد لأنصار ترامب والدعوة للحشد للتوجه إلى واشنطن على منصات مثل «بارلر» و«تلغرام»، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية. وأفادت الشبكة بأن أحد الحسابات على تطبيق «بارلر» يتم تعقبه من قبل الجهات الرسمية بعد توجيه دعوة لأنصار ترامب بالعودة إلى واشنطن في 19 يناير مع «حمل السلاح للدفاع عن عزيمة البلاد». وأشارت إلى أنه تم استخدام غرف دردشة تطبيقي «تلغرام» «وبارلر»، بالإضافة إلى منصة «دونالد وين» لتخطيط وتنسيق احتجاجات 6 يناير التي تحولت إلى أعمال شغب. وشهدت منصة «دونالد وين» إشادات كثيرة بالأشخاص الذين قاموا بأعمال الشغب أثناء عملية اقتحام الكونغرس، الأربعاء الماضي، والتي تسببت بمقتل 5 أشخاص، بينهم أحد رجال أمن الكابيتول.

ووفقا للشبكة الإخبارية، فقد تعهد أحد مستخدمي «بارلر» ممن ينشر كثيرا عن حركة «كيو أنون» بالتوجه إلى واشنطن بأعداد كبيرة، وقال «سنأتي بأرقام لا يمكن لأي جيش دائم أو وكالة شرطة مطابقتها». ويبدو أن ما فعله أنصار ترامب ذوي الآراء المتطرفة أثناء أعمال الشغب في الكابيتول، جعلهم يشعرون بجرأة كبيرة.وقال مستخدم بارلر، وهو الموقع الذي يتم تعقبه من قبل رابطة مكافحة التشهير «سيعود الكثير منا في 19 يناير 2021 حاملين أسلحتنا دعما لعزيمة أمتنا، التي لن ينساها العالم أبدا». ومنصة «دونالد وين» مليئة بالتعليقات التي نشرها الأشخاص الذين أشادوا بأولئك الذين قاموا بأعمال شغب يوم الأربعاء على أنهم «أبطال». وتسعى سلطات إنفاذ القانون جاهدة لتحديد أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وهم قلقون بشأن حفل تنصيب بايدن باعتباره هدفا آخر.

