حصيلة الأيام الأولى من عام 2021

آراء

لم يكد العام الجديد 2021 يدخل في أيامه الأولى حتى تفجرت أزمات وحلت أخرى، فبعد نجاح الوساطة الكويتية في تحقيق المصالحة الخليجية، بفضل الجهود المشهودة للقيادة السياسية التي نجحت باعتراف دولي في لم شمل البيت الخليجي، ها هو العالم يشهد احتلال الكونغرس من طرف أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مشهد يلوث الديموقراطية التاريخية الأميركية، وعلى اثر ذلك تقدم مشرعون ديموقراطيون بمشروع قانون لعزل الرئيس ترامب، على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس قبيل التصديق على فوز جو بايدن، في حين شهدت ادارة ترامب استقالة عدد من أعضائها احتجاجا على الاقتحام.

وعلى مستوى آخر بات الصراع ما بين أميركا وايران موضع تهديد خصوصا في ظل التصريحات المتتالية، وما بين التلويح بالتصعيد والاشارة للحوار تتبادل طهران وواشنطن الرسائل، وقد اختار الحرس الثوري الايراني أن تكون رسالته هي الكشف عن قاعدة أرضية لصواريخه الباليستية على السواحل الخليجية، فهل سوف تشعل الحرب أتونها أم انه مجرد حرب كلامية؟

وغير بعيد عن الأزمات الداخلية ومشاكل انتقال السلطة في أميركا، اشتدت حدة جائحة كوفيد-19 في كل أنحاء العالم تقريبا، خاصة في أميركا الشمالية وأفريقيا، في حين عزلت الصين مدينتين كبيرتين؛ في مسعى لاحتواء بؤر جديدة من الوباء، وبريطانيا أعلنت العزل الكامل، وتتهيأ أوروبا للتصريح بلقاح جديد. وعلى مدى 7 أيام، سجلت أكثر من 658 ألف اصابة يوميا، أي بزيادة قدرها 14% مقارنة بالأسبوع الماضي، وفق تعداد وكالة الصحافة الفرنسية.

وتسجل وتيرة الجائحة تسارعا نسبته 21% في الولايات المتحدة وكندا، و19% في القارة الأفريقية، و16% في أميركا اللاتينية والكاريبي، و12% في الشرق الأوسط، و8% في أوروبا.

لم يمضِ على العام الجديد سوى بضعة أيام حتى كشف عن نواياه، وان كنا نتأمل خيرا في ذلك، ونرصد حسن الظن والنوايا، فان المقبل من الأيام لا يدعو أبدا للتفاؤل.

حفظ الله بلداننا من الكوارث والمحن وسيئ الأسقام.

والله من وراء القصد.

