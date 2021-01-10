ومازلت أحاول

آراء

كتبت اليوم هذا المقال ردا على بعض الإخوة، منهم من يسأل عن سبب إصراري على كتابة المقالات؟ وآخرون يسألوني هل تم قياس أثرها؟

بالنسبة لإصراري فأنا أعتبر أن العطاء يأتي على أشكال وبرأيي أن أهمها يأتي عن طريق تقديم رسالة تهدف إلى تقويم المجتمع لمسار التصحيح وتحفيز العناصر الفعالة فيه لإكمال مسيرة الإنجاز والتي قد تتصادم بأجواء الإحباط والتحدي، ليصبح هذا المقال عندي عادة أسبوعية أحاول من خلالها أن أناقش تحدي ومن بعده نأخذ نفسا عميقا ليأتي دور الحلول، وانا أقدم مساهماتي مقتنع بأنني أقدم رسالة يقودها شغفي في المشاركة والذي يصنع الشعلة لكتابة هذا المقال الأسبوعي بهدف نشر الوعي المهني، محاولا في سطور قليلة أن أقدم لكم قناعاتي التي اكتسبتها عبر رحلتي المهنية.

إن كنت تقرأ هذا المقال فأنا أشكرك على وقتك وهذا هو المحفز الحقيقي لإصراري بمشاركة نظرتي للحياة المهنية والتي تمس الذات أو الأسلوب مع من هم حولنا وتمس المؤثرات الخارجة التي تترك صدى على مسيرتنا المهنية، كما أطرح من خلال هذه السطور قناعاتي في تقويم الرؤية والمنهجية والمسارات والأخلاقيات المهنية التي من خلالها نقيم مكانة الإنسان.

أما بالنسبة لمقياس أثرها وبغض النظر عن النتيجة أرى أن من واجبي أن أكون عنصراً فعالاً بالمجتمع أبادر وأحاول بمواد قد يختلف صداها عند المتلقي، واسمحوا لي إن كنت مصراً على القيام بواجبي والحرص على المساهمة في نقل بعض القناعات في هذا العالم المتغير والذي نحتاج أن نتغير معه بمقاييس تبقي قيمتنا وتعزز انتماءنا، ولن أتوقف عن مشاركة رسالتي وأدعو كل من يستطيع ان يشارك في المساهمة لتطوير المجتمع بصورة تحافظ على أساسه ونحتاج بين الحين والآخر إلى تذكير أنفسنا في ملامحنا ونحتاج لتعزيز القيم ومجتمع يحتاج للتقويم وأمة تحتاج أن نعمل على بقائها، ولا نريد أن نتكبر فالتاريخ شاهد على كيانات وأمم ما عاد لها وجود غير أسماء في سطور التاريخ أو آثار نراها في المتاحف.

أنا مؤمن بأن الرسالة أجمل عطاء يقدمه الإنسان، وقد أصل إلى مستوى من السذاجة لكني مثل الكثير حولي أطمح لمستقبل أجمل لأبنائي وأحفادي ومستقبل مشرق لبلدي وأمتي.

